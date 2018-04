Governo | Luigi Di Maio presenta il contratto | ecco i 10 punti per il Paese

Luigi Bisignani - Sergio Mattarella è nei guai : la guerra dentro il Quirinale suo prossimo Governo : 'A Sergio Mattarella non sta andando bene come sperava'. La fotografia di Luigi Bisignani sullo stallo che sta condannando l'Italia a non avere un governo è impietosa, e sul Tempo 'l'uomo che ...

Governo M5s-Lega - così Luigi Di Maio ha fatto saltare all'ultimo il patto tra Davide Casaleggio e Giancarlo Giorgetti : Il patto tra Davide Casaleggio e Giancarlo Giorgetti era già stato apparecchiato, il Governo M5s-centrodestra a un passo. Poi Luigi Di Maio ci ha ripensato, mandando tutto all'aria. L'accordo, scrive ...

Luigi Di Maio - Forza Italia : 'Mai appoggio esterno a un Governo a guida 5 Stelle' : Ancora una volta invece sono prevalsi nei 5 stelle i veti e le ambizioni personali: un pessimo segnale figlio della peggiore politica consumato sulla pelle degli Italiani" spiega Giorgio Mulé , ...

Matteo Salvini : 'Luigi Di Maio sta usando il Cav per non andare al Governo' : 'Non vedo dove sia il rispetto del voto degli italiani: il secondo arrivato che impone le regole del gioco al primo, lui vuole comandare...'. Matteo Salvini risponde così all'ultimatum di Luigi Di ...

Luigi Di Maio è fregato : dopo la Casellati intesa Pd-Fico per il Governo : Per Luigi Di Maio la corsa pare finita. Il candidato premier dei 5 Stelle ha dato tempo fino a domenica a Matteo Salvini prima di chiudere il "forno" leghista. Ma l'impressione è che sia il suo, di "forno" a essersi ormai spento. Matteo Salvininon pare voler mollare Berlusconi e Mattarella ha perso la pazienza, scegliendo, come farà oggi, Elisabetta Casellati per un incarico esplorativo.Allo stesso tempo, l'altro ...

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : 'Le c*** le lascio agli altri. Se la Lega vince in Molise - Governo molto presto' : 'Le ca*** le lascio dire agli altri'. Matteo Salvini lancia messaggi più che espliciti a Luigi Di Maio e al Movimento 5 Stelle , nella giornata che sembra segnare la fine delle trattative. ...

Luigi Di Maio - lo schema dei grillini per il nuovo Governo : alla Lega concede due ministeri chiave : Tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio le distanze non sembrano accorciarsi con il passare dei giorni, anzi a sentire le rispettive dichiarazioni, non mancano motivi per far scoppiare nuovi scontri e ...

Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio nello stesso Governo - l'equazione di Renato Brunetta : i nomi dei ministri : ... 'Va bene anche Di Maio premier - spiega l'ex capogruppo di Forza Italia alla Camera - ma con Berlusconi agli Esteri , Salvini all' Interno , io all' Economia e Giorgetti allo Sviluppo economico. Il ...

Matteo Salvini - fucilata a Luigi Di Maio : 'Se non ragiona facciamo il Governo da soli' : E lo dimostrano le parole di Matteo Salvini , che a Terni per presentare il candidato sindaco ha parlato di politica nazionale e del prossimo ipotetico governo: 'L'extrema ratio è che ci facciamo ...

Luigi Di Maio "Governo M5s - Def già pronto"/ Alla Lega : "Salvini scelga il cambiamento o Berlusconi" : Luigi Di Maio, Governo M5s: il candidato premier pentastellato da Termoli invia messaggi politici ben chiari a Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e al presidente Mattarella.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 09:33:00 GMT)

Denis Verdini - la lettera a Luigi Di Maio : 'Fai come ti dico e avrai il Governo più potente di sempre' : E bastona pesante l'ex steward del San Paolo dicendo che 'la giovane età non giustifica una così maldestra ingenuità, tanto meno in politica'.

Luigi Di Maio e Casaleggio a Ivrea - il sondaggio anonimo : con chi vogliono andare al Governo i grillini : Tutti alla corte di Luigi Di Maio e Davide Casaleggio . A Ivrea , alla 'Leopolda grillina', è andato in scena il primo grande rito di passaggio del Movimento 5 Stelle , da forza antagonista a ...

Luigi DI Maio - il retroscena sul Governo M5s-Pd : vuol far premier Paolo Gentiloni : Dietro l'ultima apertura di Luigi Di Maio al Pd c'è una strategia che porta dritto a Paolo Gentiloni. Dalle pagine di Repubblica il grillino ha invitato i dem a 'sotterrare l'ascia di guerra', facendo ...

Luigi Di Maio - l'appello al Pd : 'La guerra è finita - nessun veto su Renzi. Diamo un Governo all'Italia' : 'Al Pd dico: sotterriamo l'ascia di guerra e Diamo un governo al Paese'. Luigi Di Maio è davvero in difficoltà, e dopo la mossa a sorpresa di Silvio Berlusconi , delegazione unica del centrodestra al ...