"Se la fase dei veti e dei personalismi finisce, un governo per il cambiamento può nascere in breve.Bisogna partire da un programma concreto in 4 punti:abolizione della Fornero,lotta all'immigrazione clandestina, sicurezza e abbattimento della pressione fiscale". Lo dice a Repubblica il candidato del centrodestra alla Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che si dice "ragionevolmente ottimista" della vittoria "Noi -aggiunge- continuiamo a partire dallo schema confermato da Salvini: accordo col M5S dell'intera coalizione".(Di lunedì 23 aprile 2018)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fedriga cadono