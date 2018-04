Seul | il vizio di famiglia

rainews

(Di domenica 22 aprile 2018) Cho Hyun-min detta Emily è una delle due figlie dell'ad della Korean Airlines. Come la sorella maggiore (che 4 anni fa scontò 5 mesi in carcere) ha un'attitudine per le sfuriate plateali, le aggressioni (anche fisiche) e l'abuso di potere. E' stata costretta a rassegnare le dimissioni da vicepresidente della Compagnia dopo aver svuotato un bicchier d'acqua in faccia a una collega durante un consiglio di amministrazione