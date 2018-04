Il radicchio che fa dimagrire e le altre proprietà per amarlo

vanityfair

(Di domenica 22 aprile 2018) È la varietà di cicoria più utilizzata in cucina e la più famosa Oltreoceano, tanto che negli USA e in particolare in California e in Florida ne vanno pazzi. Citato già da Plinio il Vecchio come “lattuga veneta”, conserva la sua storia anche nell’origine latina del nome «radicula» ovvero radice. Stiamo parlando del, ossia di un ortaggio caratterizzato da un tipico gusto amarognolo (dovuto alla presenza dell’acido cicorico), di cui si consuma il cespo, che può avere forma aperta, chiusa tonda o allungata, e a coste più o meno evidenti. La colorazione delle cicorie destinate al consumo varia dal rosso-viola intenso al verde, al variegato. In Italia la coltivazione delè molto diffusa, soprattutto nel Nord-Est che rappresenta il suo habitat perfetto. Il Veneto in particolare è uno dei più grossi produttori nazionali di, tanto da vantare ben 5 varietà IGP ...