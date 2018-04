Bullismo in classe | 17enne picchiato e umiliato dai compagni Con la sua maglia pulivano

Bullismo a scuola - 17enne umiliato e filmato dai compagni di classe : il video choc : La denuncia della madre di un uno studente dopo il filmato circolato su Whatsapp e diventato virale. L'ennesimo episodio di Bullismo arriva da Lecce. Il ragazzino sarebbe stato preso di mira dall'inizio dell'anno quotidianamente dai compagni di classe: "Se dici qualcosa, ti veniamo a prendere a casa".Continua a leggere

Bullismo in classe – Pittoni (Lega) : abolita di fatto la bocciatura - insegnanti senza strumenti per gestire alunni : Sulla questione del Bullismo nelle scuole italiane è intervenuto il senatore Mario Pittoni. Con l’abolizione di fatto della bocciatura i docenti vengono privati degli strumenti per gestire gli studenti. Il pensiero del responsabile federale Istruzione della Lega rispecchia l’opinione dell’intera comunità educante. In molti hanno rilevato nelle dichiarazioni del ministro Valeria Fedeli un intervento tardivo. […] L'articolo ...

Bullismo contro prof Lucca - consiglio classe propone 5 bocciature - : Per il sesto ragazzo coinvolto nell'aggressione al docente è stata chiesta la sospensione per 15 giorni. Occorre la ratifica del consiglio d'istituto per rendere effettive le misure

Bullismo - la minaccia al prof dopo un brutto voto : il consiglio di classe propone 5 bocciature : Episodio anche in provincia di Roma, lo studente dice alla docente: "Te faccio scioglie in mezzo all'acido". C'è un indagato

Bullismo - nuovo allarme dopo Lucca. A Velletri minacce in classe a professoressa 'Ti sciolgo nell acido' : ROMA - 'Te faccio sciogliere nell'acido professorè'. È allarme Bullismo: da Lucca a Venezia, da Chieti a Velletri, dai professori ai compagni di scuola, si moltiplicano le vittime dei violenti. ...

Alessandria - prof disabile legata e presa a calci/ Ultime notizie - Bullismo : classe sospesa per un mese : Alessandria, prof disabile legata e presa a calci. Ultime notizie, bullismo a scuola: classe sospesa per un mese. Ma i colleghi dell'insegnante insorgono: servivano pene più severe?(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 12:52:00 GMT)

Bullismo a Siracusa - pugni a compagna di classe 12enne : “Sei grassa” : Bullismo a Siracusa, pugni a compagna di classe 12enne: “Sei grassa” Grave episodio di Bullismo. A seguito delle lesioni subite, la ragazza è stata accompagnata presso il locale pronto soccorso Continua a leggere L'articolo Bullismo a Siracusa, pugni a compagna di classe 12enne: “Sei grassa” sembra essere il primo su NewsGo.

