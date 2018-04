Steven Spielberg non smette di sorprendere e prepara un cinefumetto con DC

ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 aprile 2018)finisce mai die sia entrare nel mondo dei cinecomic. Dopo essere diventato il primo regista della storia ad aver infranto il muro dei 10 miliardi di dollari incassati in carriera, il cineasta americano e la sua casa di produzione – la Amblin Entertainment – hanno infatti raggiunto un accordo con Warner Bros. e DC Comics per la trasposizione cinematografica della serie Blackhawk. Creato nel 1941 dall’inchiostro di Will Eisner, Chuck Cuidera e Bob Powell, il fumetto ruota attorno alle gesta di una squadriglia di aviatori impegnati nel combattere i nazisti tra i cieli burrascosi del Secondo confitto mondiale; la sua collocazione temporale sembrerebbe offrire dunque il gancio a un suo inserimento nel DC Extended Universe, cavalcando il recente successo di Wonder Woman (2017) e nel tentativo di risollevare le sorti di un brand ...