Mentre a Roma si discute | Eurostat ci ricorda che l' Italia è penultima nell' Ue per numero

Un 25enne tenta il suicidio a Roma. I vigili del fuoco lo mettono in salvo Mentre precipita : È salito al sesto piano di un palazzo in zona piazza Bologna a Roma, minacciando di suicidarsi. Il protagonista è un ragazzo di 25 anni. Dopo le chiamate dei vicini di casa, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Che, con un gesto miracoloso, hanno afferrato il giovane e l'hanno messo in salvo.Le immagini del salvataggio sono state registrate dai vicini di casa e pubblicate su Facebook. Il fatto è avvenuto alle ...

Roma - ladro restauratore immortalato Mentre ruba dipinto in chiesa. Il sacro cuore di Gesù recuperato dai carabinieri : Sentendosi ormai scoperto, si è presentato spontaneamente ai carabinieri il restauratore Romano denunciato per il furto del “sacro cuore del Gesù” avvenuto la settimana scorsa nella Chiesa Nuova, al centro di Roma. L’uomo si è recato alla stazione dei carabinieri San Pietro, consegnando la tela e assumendosi la responsabilità del furto. Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia San Pietro in collaborazione con quelli del ...

I due malviventi sono stati sorpresi mentre stavano tagliando con una tronchese la catena Roma – Due ladri sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo...

Roma: approfittano di una lite in strada tra fidanzati e gli rubano fotocamera e portafogli, arrestati due stranieri Roma – Scoppia una lite in strada per...

E la Raggi si trova in Messico Mentre Roma è in emergenza : mentre Roma combatte contro il gelo e la neve e contro i disagi per il ritardo dei mezzi pubblici e la chiusura delle scuole, il sindaco Virginia Raggi si trova a Città del Messico per una conferenza, guarda caso, sui cambiamenti climatici. "Sono a Città del Messico per la conferenza del C40 #Women4Climate", scrive su Facebook la prima cittadina. " L'Italia torna protagonista nel dibattito sui cambiamenti ...

Chiara Proietti D'Ambra - giornalista di Piazzapulita - portata via di peso Mentre fa un'inchiesta sull'abusivismo vicino Roma e viene trattata così : È stata presa e portata via di peso e allontanata. Questo il trattamento riservato alla giornalista Chiara Proietti D'Ambra mentre cercava di intervistare alcuni interessati nell'ambito di un'inchiesta condotta ad Ardea sull'abusivismo andata in onda su La7 durante il programma Piazzapulita.