Continuità | Alitalia aumenta i posti del 50% per i voli dal 20 aprile al 2 maggio

sardegnaoggi

: Alitalia, +49% i posti in continuità per i ponti di primavera - thexeon : Alitalia, +49% i posti in continuità per i ponti di primavera - thexeon : Alitalia, +49% i posti in continuità per i ponti di primavera - Enric0Chessa : RT @SardiniaPost: Continuità e ponti di primavera, Alitalia incrementa i posti disponibili - #Sardegna -

(Di venerdì 20 aprile 2018) L'aumento complessivo su tutti i collegamenti, da Cagliari per Fiumicino e Linate e da Alghero per lo scalo milanese, è del 49%. Le poltrone in vendita sono al momento 72292, 23842 in più di quelle ...