Anche il mondo del basket vuole onorare Fabrizio Frizzi | il 27 aprile ci sarà | a Roma | la

Ricercatrice GSSI Marica BrAnchesi nominata dal TIME tra le 100 persone più influenti al mondo : ... Rettore del GSSI, Gran Sasso Science Institute, la Scuola Universitaria Superiore dove lavora Branchesi - È un ulteriore segno che è possibile reclutare brillanti talenti e fare scienza di frontiera ...

Astrofisica - Marica BrAnchesi tra le 100 persone più influenti al mondo : “L’Italia deve sapere il valore dei suoi scienziati - ma non sa riconoscerli” : Marica Branchesi, l’Astrofisica italiana che ha “ascoltato” le onde gravitazionali, figura nella lista delle cento persone più influenti al mondo secondo la rivista Time. Professore associato del Gran Sasso Science Institute (Gssi), Branchesi lavora nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) ed è membro della collaborazione Virgo. A dicembre 2017 è stata inserita nella Top ...

Time - due italiani tra i 100 più influenti al mondo : l’astrofisica Marica BrAnchesi e il chirurgo Giuliano Testa : Due italiani tra i magnifici 100 scelti dal Time. L’astrofisica Marica Branchesi e il chirurgo Giuliano Testa sono stati inseriti dal settimanale americano nell’elenco delle persone più influenti al mondo nel 2018. La scienziata, già segnalata da Nature tra i dieci scienziati dell’anno, è professoressa associata del Gssi, il Gran Sasso Science Institute ed è nota per aver “captato” le onde gravitazionali. Il ...

L’italiana Marica BrAnchesi è tra le 100 persone più influenti al mondo : La ricercatrice italiana Marica Branchesi, membro della collaborazione LIGO/VIRGO che ha coordinato la comunità scientifica delle onde gravitazionali e quella degli osservatori di radiazione elettromagnetica, è entrata...

L'astrofisica italiana BrAnchesi tra i "100 più influenti" al mondo : ...ricercatrice @GSSI_LAQUILA e membro della collaborazione internazionale @ego_virgo Pochissimi gli italiani che figurano nelle 15 edizioni della TIME list nessuno prima proveniente dalla scienza. pic.

Marica BrAnchesi : ascolta le onde gravitazionali e diventa tra le 100 persone più influenti al mondo : Grande soddisfazione per il mondo della ricerca italiana. La rivista Time colloca infatti tra le 100 persone più influenti al mondo anche astrofisica italiana Marica Branchesi, che ha "ascoltato" le onde gravitazionali . Un riconoscimento che segue quello del dicembre scorso, quando fu Nature a segnalarla tra le 10 ...

Marica BrAnchesi - l'astrofisica italiana tra le persone più influenti al mondo : Marica Branchesi, Professore associato del Gran Sasso Science Institute, compare nella classifica stilata dalla rivista Time

L’astrofisica Marica BrAnchesi tra le cento persone più influenti al mondo per Time : L’astrofisica italiana, già segnalata dalla rivista Nature, è nota per aver «ascoltato» le onde gravitazionali

Astrofisica : Marica BrAnchesi l’unica italiana tra le 100 persone più influenti al mondo secondo la rivista Time : Marica Branchesi, l’Astrofisica italiana che ha “ascoltato” le onde gravitazionali, figura nella lista delle cento persone più influenti al mondo secondo la rivista Time. Professore associato del Gran Sasso Science Institute (Gssi), Branchesi lavora nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) ed è membro della collaborazione Virgo. A dicembre 2017 è stata inserita nella Top ...

Astrofisica : Marica BrAnchesi l’unica italiana tra le 100 persone più influenti al mondo secondo la rivista Time : Marica Branchesi, l’Astrofisica italiana che ha “ascoltato” le onde gravitazionali, figura nella lista delle cento persone più influenti al mondo secondo la rivista Time. Professore associato del Gran Sasso Science Institute (Gssi), Branchesi lavora nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) ed è membro della collaborazione Virgo. A dicembre 2017 è stata inserita nella Top ...

Salernitani nel mondo - il naso elettronico dell'ingegnere Ciro Formisano Anche nelle nostre case : L'intera puntata è disponibile in podcast o in replica domenica 22 aprile 2018, alle ore 18, sulle frequenze di Radio Alfa e in streaming.

“Abbiamo 53 anni di differenza. E ci amiamo alla follia” : la coppia più “discussa al mondo”. Lui 19enne - lei già nonna. Una storia “impossibile” ricca di dettagli inverosimili (sì - si parla Anche di sesso) : A leggerla così la loro storia sembra quella di tanti altri. Un incontro fortuito, tramite amici in comune, avvenuto al tavolo di una pizzeria. E il colpo di fulmine scattato subito, che li ha portati di lì a poco a iniziare una vera e propria frequentazione e poi una storia d’amore ufficializzata tra lo stupore di tutti. Sì perché nonostante la bontà dei loro sentimenti, sono in pochi a non sgranare gli occhi di fronte a Gary ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso : "Nella casa Anche una coppia di fidanzati noti nel mondo del gossip" : La nuova edizione del Grande Fratello sta per cominciare: l'appuntamento è per martedì 17 aprile, e la conduttrice Barbara D'Urso è stata ospite dell'ultima puntata di Verissimo per svelare tutti i retroscena della casa più spiata d'Italia. Non si è sbilanciata più di tanto, ma ha comunque spoilerato una novità: tra i concorrenti ci sarà anche una nota coppia di fidanzati, molto conosciuti nel mondo del gossip. I due si metteranno alla ...

“Prima di farlo…”. Quando Ilary entra in studio è il caos. “Il tuo fisico…”. La Blasi si è presentata così a “Le Iene” e ha scatenato il finimondo. Tutti si sono soffermati su quel particolare che sta ancora facendo discutere. Anche voi? : Mercoledì 11 aprile è andata in onda una nuova puntata de Le Iene. La puntata precedente era stata quella di domenica che aveva visto l’assenza di Nadia Toffa che aveva fatto sapere al pubblico di essere troppo provata dalle cure. La giornalista – che poi è stata tempestata di messaggi da fan troppo curiosi che volevano sapere di più sulla malattia e sul percorso da fare – ha detto però che non mAncherà alla puntata di domenica prossima. Noi ...