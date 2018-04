Suburra 2 in onda ad ottobre? Alessandro Borghi rivela i primi dettagli sul suo Aureliano

Suburra - via alle riprese della seconda stagione (ma quando arriva la prima su Raidue?) : L'annuncio della seconda stagione di Suburra da parte di Netflix è di qualche mese fa. Ora, però, è il momento di mettersi al lavoro e da oggi sono iniziate le riprese dei nuovi episodi, che saranno disponibili prossimamente. Suburra seconda stagione , la trama La seconda stagione di Suburra -La serie prenderà il via da dove si è conclusa la prima , raccontando le nuove alle anze tra Chiesa, politica corrotta e criminalità che saranno strette ...

Al via le riprese di Suburra 2 - i protagonisti tornano sul set romano per la seconda stagione : Le riprese di Suburra 2 prendono il via sul set romano della seconda stagione. Dopo il successo del primo ciclo di episodi, pubblicati su Netflix a ottobre 2017, i protagonisti del crime thriller made in Italy sono pronti per lanciare un nuovo appassionante capitolo, fatto di intrighi, corruzione e criminalità organizzata. La lotta per il controllo del litorale di Ostia si fa ancora più intensa. La seconda stagione era già stata annunciata a ...