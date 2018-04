Pensioni e legge Fornero | Intervento necessario | ma l' abolizione costerebbe

Pensioni - ultimissime notizie al 19 aprile su APE - legge Fornero e Inps Video : Le ultime novita' sulle # Pensioni ad oggi 19 aprile 2018 vedono emergere nuovi dettagli in merito al meccanismo di funzionamento dell'APE volontaria [ Video ] ed alle clausole contrattuali che legano i richiedenti. Nel frattempo la CGIL chiede a gran voce di ripensare le regole decise con la legge Fornero , mostrando i dati comparati sull'eta' di pensionamento in Europa. Dal Partito Democratico si registra invece un appello all'impiego delle ...

Pensioni - ultim'ora CGIL ad oggi 18/4 : la legge Fornero non regge Video : La CGIL torna a puntare il dito contro la Manovra Fornero attraverso un dossier realizzato insieme alla Fondazione Di Vittorio, nel quale si evidenzia che il sistema italiano risulta tra i più penalizzanti [Video] in Europa. Una constatazione che giustifica come sia fondamentale reintrodurre un meccanismo di flessibilita' in uscita in Italia, spiega il Segretario Confederale Roberto Ghiselli, ricordando che la piattaforma sindacale ha gia' ...