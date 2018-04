Marco Garofalo è morto L' ex coreografo e professore di Amici si è spento a 61 anni

Marco Garofalo - morto il coreografo tv ed ex prof di Amici : aveva 62 anni : La tv italiana è in lutto per la morte di Marco Garofalo , ballerino e coreografo noto anche per essere stato uno degli insegnanti di Amici . Garofalo, che aveva 62 anni, si è spento questa notte a ...

È morto il ballerino Marco Garofalo. È stato coreografo per programmi tv - professore di danza di "Amici" di De Filippi : È morto nella notte del 19 aprile il ballerino e coreografo Marco Garofalo. Si è spento a Roma a 62 anni. Garofalo si era avvicinato al mondo della danza a 21 anni, dopo un infortunio al ginocchio che aveva bloccato le sue ambizioni calcistiche. Il suo esordio in tv nel 1978, nel programma Ma che sera con Raffaella Carrà e Alighiero Noschese.Nel 1989 curò le coreografie della trasmissione Lascia o raddoppia? Una ...

