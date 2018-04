Il platformer in 2D Light Fall ha una data di uscita

eurogamer

(Di giovedì 19 aprile 2018) Lo sviluppatore Bishop Games ha annunciato che l'atmosfericoin 2D,, sarà lanciato in tutto il mondo per Nintendo Switch tramite il Nintendo eShop, e per PC e Mac via Steam, il prossimo 26 aprile, con un piccolo ritardo rispetto alla precedente finestra di lancio.Come riporta Gematsu inseguirete la storia di un ragazzo e della sua ricerca attraverso Numbra, un universo misterioso in cui l'oscurità prevale sulla luce, per ricongiungersi con il suo più caro amico che è svanito nella notte. Con l'aiuto del magico Shadow Core e del suo compagno Stryx, il vecchio e scontroso gufo, seguirete il suo coraggioso viaggio attraverso un intero continente, sfidando molte sfide e nemici che ostacolano il cammino, guidati solo da un barlume di speranza.Qui sotto potete dare uno sguardo al trailer condiviso per l'occasione:Read more…