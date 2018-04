I Retroscena di Blogo | Marco Liorni verso il sabato pomeriggio di Rai1

I Retroscena di Blogo : Ipotesi Portobello per Antonella Clerici nel sabato sera di Rai1 : Se in un primo momento pareva che Portobello potesse tornare in onda in una versione quotidiana nel pomeriggio di Rai1 con Caterina Balivo, ora le carte in tavola sono cambiate. Come già detto e riportato su queste colonne l'attuale conduttrice del varietà pomeridiano di Rai2 Caterina Balivo sarà si alla guida del varietà pomeridiano di Rai1 dal lunedì al venerdì, ma senza pappagallo e con un format che sarà costruito nei prossimi giorni a ...

I Retroscena di Blogo : Gabriele Corsi verso la conduzione di Reazione a catena su Rai1 : Lui era fra chi ha sostenuto il provino come da queste colonne vi avevamo raccontato. Il provino era per l'assegnazione del ruolo di conduttore della nuova stagione di Reazione a catena in arrivo nel preserale di Rai1 dai primi di giugno. Il lui di cui stiamo parlando è Gabriele Corsi, che secondo quanto risulta a TvBlog è in pole position per ricoprire il ruolo che è stato fino allo scorso anno del buon Amadeus. ...

I Retroscena di Blogo : Le orme che portano alle scelte per L'Eredità e La vita in diretta : Tanto se ne parla e molto spesso non per il medesimo fine. Guardiamo per esempio ciò che sta accadendo di questi tempi in politica, tante curve per sviarsi in un gioco a rimpiattino in cui nessuno vuole prendere il cerino in mano, tanta è la paura di rimanere bruciati.Discorsi che possono essere usati anche per il mondo della televisione, in cui spesso vengono sparati nomi solamente per il gusto -appunto- di bruciarli. Ecco dunque che in queste ...

I Retroscena di Blogo : Il nuovo pomeriggio di Rai1 e l'impegno di Caterina Balivo : Se n'è parlato in questi giorni di ciò che accadrà nel pomeriggio di Raiuno dal prossimo autunno, vediamo ora cosa c'è di concreto sui tavoli dei dirigenti Rai. Partiamo dal primo punto fermo che é la soap opera Il Paradiso delle signore. Si era parlato di una collocazione nel primo pomeriggio, alle ore 14 subito dopo il Tg1.Pare che la rete si stia orientando a far scivolare questa soap più avanti, prima di Vita in diretta. Arrivando al ...

I Retroscena di Blogo : Scontro Ciao Darwin-Tale e quale show in autunno : Mentre è ancora lunga la strada della stagione televisiva che stiamo vivendo in questi giorni, fra cambiamenti di rotta e deviazioni stradali dell'ultimo minuto, si iniziano a delineare le strategie di ciò che potremmo vedere da settembre in poi sulle reti televisive nostrane.Secondo quanto apprendiamo pare che l'autunno vivrà -anche- di una sfida fra due titoli blockbuster dell'intrattenimento televisivo nostrano. Due varietà cioè che ...

I Retroscena di Blogo : In arrivo i provini per la conduzione di Reazione a catena : Come è noto da molto tempo Amadeus non sarà più alla guida del preserale estivo della prima rete. Il bravo presentatore dei Soliti ignoti e presto alla guida del nuovo talent show Ora o mai più non ha più tempo da dedicare al preserale registrato pressi gli studi di Napoli della Rai e giustamente questa estate si godrà le meritate vacanze prima dei nuovi impegni televisivi autunnali. Ora o mai ...

I Retroscena di Blogo presenta "Diciamolo con una canzone" : Dimmi di si : Dai corridoi di Mediaset sembra sentirsi un grido rivolto a Barbara D'Urso, lei tergiversa ma alla fine dirà..:Non ti diró che è stato subito amore Che senza te non riesco neanche a dormire Ma sarò sincero quanto più posso Con te vorrei una notte a tutto sesso La tua eleganza non è un punto cruciale La classe poi non mi sembra affatto essenziale C'è che sei un animale da guerra Con te vorrei una notte terra-terra Dimmi di sì, che si può ...

I Retroscena di Blogo : Grande Fratello 15 - Barbara Palombelli dice no inguaiando Canale 5 che ora cerca la sostituta : Riparte subito dopo la conclusione di questa controversa ultima edizione dell'Isola dei famosi il reality show Grande Fratello che torna nella sua accezione originale, ovvero quella delle persone sconosciute, quella con cui debuttò nell'ormai lontano 2000 sotto la direzione di Canale5 di Giorgio Gori.Tanto si è parlato e scritto su chi farà gli onori di casa di questo Grande Fratello 15, primo fra tutti a lanciare un nome è stato il blog ...