Domenica 22 aprile Gigi Giancursi si esibirà in occasione di Funamboli

Biglietti Juventus-Napoli - Serie A (Domenica 22 aprile) : come acquistare i tickets per la trentaquattresima giornata di Serie A all’Allianz Stadium : Il match clou della 34a giornata della Serie A, e dell’intero campionato, è Juventus-Napoli. Una partita che vale una stagione, con bianconeri e azzurri che si giocano lo Scudetto. Sarà l’ultima spiaggia per la squadra di Maurizio Sarri, che insegue a -4 in classifica. Il Napoli, infatti, si presenta all’Allianz Stadium con l’obbligo di vincere, impresa difficile ma necessaria per continuare ad alimentare il sogno del ...

Presidio per la PACE Domenica 22 aprile in via Cavour a Corsico : ... Che ripudiano la guerra Che lottano per un mondo senza armi Che vogliono l'eliminazione di tutte le armi nucleari, chimiche e di distruzione di massa Che sono per un mondo basato su solidarietà ed ...

Torna Ludicomix Bricks & Kids : a Empoli sabato 21 e Domenica 22 aprile : ... con illustratori di fama, dimostrazioni di robotica educativa e mega esposizioni di diorami LEGO, cosplay, giochi per famiglie e videogiochi giocati in simultanea e diretta streaming. Una crescita e ...

Domenica 22 aprile l'inaugurazione del Parco Avventura a Joppolo Giancaxio : Il Parco Avventura dispone anche di un anfiteatro per concerti, animazione bambini e spettacoli teatrali. Lo staff vi aspetta Domenica 22 aprile ore 17:00 in via Papa Giovanni XXIII. A tal proposito, ...

ASSESSORATO ALLA CULTURA - Presentato il programma di spettacoli nel quartiere Giardino Arianuova Doro da sabato 28 a Domenica 29 aprile 2018 : In questo modo lo spettatore potrà, in soli due pomeriggi, attraverso cinquanta repliche, fruire di dieci spettacoli diversi, , di cui tre provenienti dall'estero, quattro inediti , tutti di ...

Atalanta-Torino (Domenica 22 aprile) : come acquistare i tickets per la trentaquattresima giornata di Serie A : Domenica 22 aprile si giocherà Atalanta-Torino, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. Allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia andrà in scena un match sicuramente interessante, anche se le due squadre hanno ormai poco da chiedere al campionato: se i bergamaschi sono in lotta per l’Europa League (obiettivo che sembra ampiamente alla portata), i granata ormai puntano solamente a chiudere nella prima metà della graduatoria. La ...

Domenica In vs Domenica Live : ascolti pomeriggio 15 aprile : Nel pomeriggio del 15 aprile, sia su Rai 1 sia su Canale 5 si è parlato di dipendenze. A Domenica In, con Cristina Parodi e Don Antonio Mazzi, si è affrontato il tema “Giovani e droga” mentre a Domenica Live, con Barbara D’Urso e Marco Baldini, di dipendenza dal gioco. Inoltre, tanti altri ospiti della musica, del cinema e della tv per le due rivali della Domenica, di cui andremo ora a riassumere gli argomenti principali e a ...

Ascolti TV | Domenica 15 aprile 2018. Che Tempo che Fa vince con il 15.7%-14.7%. Per The Wall solo il 10.8% : Che Tempo che Fa Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.935.000 spettatori pari al 15.7% di share mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo è stato visto da 2.289.000 spettatori (14.7%). Su Canale 5 The Wall ha raccolto davanti al video 2.361.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 2.005.000 spettatori (7.7%) mentre Instinct è stato la scelta di 1.556.000 spettatori (6.6%). Su Italia 1 Le Iene ha ...

Domenica In – Ventiseiesima puntata del 15 aprile 2018 – Paola Barale - Marco Carta - Elena Sofia Ricci tra gli ospiti. : Domenica In, nuova Domenica e nuova puntata, la Ventiseiesima, del noto contenitore Domenicale della prima rete di stato che si sta dimostrando un totale insuccesso. Dopo il nero periodo autunnale, la risalita del periodo natalizio aveva fatto ben sperare, ma appena terminate le vacanze natalizie il programma è ripiombato in ascolti molto bassi. E per […] L'articolo Domenica In – Ventiseiesima puntata del 15 aprile 2018 – Paola Barale, ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : i risultati di Domenica 15 Aprile. Primi singolari del main draw - Seppi e Cecchinato si qualificano : E’ cominciato il Masters 1000 di Montecarlo. Prime sfide sulla terra rossa del Principato per quanto riguarda il tabellone principale. Una giornata che ha sorriso al Tennis russo, viste le vittorie di Kachanov e Medvedev, che hanno sconfitto rispettivamente l’australiano Kokkinakis e l’ungherese Fucsovics. Nel terzo singolare di questa domenica successo per il tedesco Mischa Zverev in tre set sul canadese Auger-Aliassime. Si ...

Giochi del Commonwealth 2018 - tutti i risultati di Domenica 15 aprile. Assegnati gli ultimi titoli : A Gold Coast (Australia) si sono conclusi i Giochi del Commonwealth. Di seguito i risultati e i podi di oggi domenica 15 aprile. ATLETICA: Maratona (maschile) – Vince l’australiano Michael Shelley (2h16:46) davanti all’ugandese Munyo Solomon Mutai (2h19:02), terzo lo scozzese Robbie Simpson (2h19:36). Maratona (femminile) – Trionfo della namibiana Helalia Johannes (2h32:40) che si lascia alle spalle le australiane Lisa Weightman (2h33:23) ...