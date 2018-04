Ciclismo | follia in Francia | Delcros colpito da un proiettile sparato da auto

gazzetta

: Ancora incidenti per ciclisti. Sparano a junior in Francia! - Gazzetta_it : Ancora incidenti per ciclisti. Sparano a junior in Francia! - SilviaCantoia : RT @Gazzetta_it: Ancora incidenti per ciclisti. Sparano a junior in Francia! - dakisam91 : RT @Gazzetta_it: Ancora incidenti per ciclisti. Sparano a junior in Francia! -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Ancora due ciclisti feriti mentre si allenavano in strada. Ormai la lista si sta allungando, ma non sembrano esserci rimedi che possano garantire l'incolumità degli atleti in bicicletta, ...