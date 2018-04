Bagagli in aereo | ne abbiamo persi 22 | 7 milioni nel 2017 | ma nel futuro cambierà tutto

vanityfair

: Bagagli in aereo: ne abbiamo persi 22,7 milioni nel 2017, ma nel futuro camberà tutto - TravellerItalia : Bagagli in aereo: ne abbiamo persi 22,7 milioni nel 2017, ma nel futuro camberà tutto -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Grandi numeri e buone notizie. Il Baggage Report 2018 di Sita è decisamente incoraggiate: ci fa pensare che quelle volte in cui ci siamo trovati a Ipanema senza costume ma con il cappotto siano finalmente finite, che il nostro bagagalio insomma ci seguirà sempre e dovunque andremo. I dati raccolti per il report per ilhanno contanto 4,08 miliadi di passeggeri in volo (e un aumento di passeggeri del 7,6%) con una percentuale di perditamai così bassa (il 5,57 %) e un calo di “” rispetto a dieci anni prima (dal 2007) del 70,5 %. Insomma, nonostante il numero disia impressionante, un totale di 22.7nelnon consegnati (su un totale di 4,6 miliardi in viaggio), in realtà le cose sembra stiano veramente cambiando, ma per chi si sente già dentro il 5,57 % di sfortunati il cuio prende strade diverse dalla propria, il ...