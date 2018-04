Saltano Arena di Verona e Forum di Assago per Elio e le storie tese | nuove location e

optimaitalia

(Di mercoledì 18 aprile 2018)e lein tour nel 2018 non saranno in concerto all'diné aldi(Milano).Più che flop vero e proprio è un evidente errore di valutazione da parte dell'organizzatore, nell'illusione e nell'ottimismo di poter coinvolgere migliaia di persone con una intera tournée nei palazzetti dello sport. L'esperimento è fallito.Vengono quindi spostati i concerti deglie lein programma ad, Napoli, Acireale,e Conegliano inpiù piccole, in grado di contenere ugualmente tutti i fan del gruppo.Il concerto in programma ad(Mediolanum) il 23 aprile è stato posticipato al 26 giugno presso Carroponte di Sesto San Giovanni (Mi).Il concerto in programma a Napoli (Palapartenope) il 14 maggio è stato spostato presso la Casa della Musica.Il concerto in programma ad Acireale (Pal’Art Hotel) il 17 maggio è ...