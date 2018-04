Mercato europeo - Brusca frenata a marzo | -5 | 2%

quattroruote

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Ilautomobilisticosubisce una decisadopo i segnali di rallentamento lanciati nel mese precedente. Con 1.836.960 vetture, le immatricolazioni nell'area Ue+Efta sono calate del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando comunque la domanda aveva raggiunto il massimo storico per il terzo mese dell'anno. La maggior parte dei principali mercati del Vecchio Continente hanno registrato andamenti negativi. Il Regno Unito, per esempio, al dodicesimo mese di fila in contrazione, ha subito un crollo del 15,7%, mentre l'Italia e la Germania hanno fatto segnare una contrazione rispettivamente del 5,8% e del 3,4%. Bene, invece, la Francia con un +2,2% e la Spagna con +2,1%. Nonostante il declino di, il consuntivo dei primi tre mesi dell'anno rimane in territorio positivo con immatricolazioni pari a 4.256.637 unità e una crescita dello 0,6%, ...