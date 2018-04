Matteo Salvini | ' Luigi Di Maio sta usando il Cav per non andare al governo'

Matteo Salvini - vertice Casaleggio-Di Maio : il disperato tentativo di governare : Nonostante tutto Luigi Di Maio crede ancora che un accordo con Matteo Salvini sia possibile e ai suoi continua a dirlo: 'Io mi fido di Salvini ma gli do una settimana di tempo per decidere. Poi, se ...

Consultazioni - centrodestra diviso dall Casellati. Matteo Salvini non ci sarà : 'Vanno i capigruppo' : Già oggi, mercoledì 18 aprile, la premier incaricata con mandato esplorativo, Maria Elisabetta Alberti Casellati , inizierà il suo giro di Consultazioni, riservate al M5s e al centrodestra. ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - i nuovi ricicloni – L’Istantanea di Caporale : Due giorni fa Matteo Salvini si fa scattare una foto a Santa Croce di Magliano (Molise) con tre donne rom. Due mesi fa l’intenzione (testuale) era di “asfaltarle”, e la ruspa è stata l’immagine più performante per far capire di che pasta fosse fatta la Lega. Parimenti Luigi Di Maio, impegnato nella promozione del “governo di cambiamento”, ammonisce Salvini a non tirare troppo la corda, “altrimenti chiudo un forno”. Nel neo linguaggio ...

Vittorio Feltri : 'Luigi Di Maio vuole un contratto alla tedesca ma scorda di essere napoletano. E Matteo Salvini...' : ... ma non impedì a Bettino - pur con un bottino di voti nettamente inferiore a quello di Matteo - di diventare presidente del Consiglio per anni e di essere un protagonista sulla scena politica dei ...

Matteo Salvini : "Elisabetta Casellati può fare un buon lavoro" : "Casellati può fare un buon lavoro". Risponde così il leader della Lega Matteo Salvini interrogato dai cronisti che lo attendono fuori di Palazzo Madama su come vedrebbe un eventuale mandato da parte del Quirinale al presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.Il nome della presidente del Senato continua a essere in cima ai rumor per un possibile incarico esplorativo da parte del presidente della Repubblica, Sergio ...

Matteo Salvini voterà la fiducia al Governo Casellati : Potrebbe esserci il primo premier donna della storia d’Italia. La Lega è favorevole. “Se ci fosse qualcuno in gamba che

Matteo Salvini : 'Io non sono Di Maio - mi va bene una figura terza' : 'C'è chi chiude il forno, c'è chi cura l'orto!'. Matteo Salvini, risponde così su Facebook a Luigi Di Maio, che ieri 16 aprile aveva annunciato l'intenzione di chiudere, in assenza di risposte, il ...

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : 'Le c*** le lascio agli altri. Se la Lega vince in Molise - governo molto presto' : 'Le ca*** le lascio dire agli altri'. Matteo Salvini lancia messaggi più che espliciti a Luigi Di Maio e al Movimento 5 Stelle , nella giornata che sembra segnare la fine delle trattative. ...

Bruciatura inattesa per Matteo Salvini - il posizionamento sulla guerra in Siria lo esclude da Palazzo Chigi : "Noi siamo rispettosi delle alleanze, ma a chi ci chiede favori economici e geopolitici rispondiamo: no grazie". È sulla Siria che si consuma una Bruciatura inattesa di Matteo Salvini come capo di Governo. Non è sulla scelta fra Berlusconi e i 5 Stelle, ma piuttosto tra Trump e Putin che, volontariamente o involontariamente, il leader della Lega si è posto fuori dai candidati per PalazzoA poche ore dalle decisioni formali ...

Matteo Salvini : "Con vittoria in Molise e Friuli governo in 15 giorni" : Matteo Salvini adesso fissa la road map che potrebbe portare alla formazione del nuovo governo. Le trattative e gli scenari per l'esecutivo che verrà passeranno probabilmente dalle elezioni regionali ...

Silvio Berlusconi avverte Matteo Salvini : 'L'anno prossimo vinco io' : Non a ottobre. Ma l'anno prossimo. Dopo un governo istituzionale, del presidente o di unità nazionale che dir si voglia, che 'accompagni' l'Italia a nuove elezioni nella primavera 2019, quando si ...

Matteo Salvini - l'incubo del governissimo : 'Sento che qualcuno vorrebbe un esecutivo alla Mario Monti...' : Veti insuperabili. Stallo totale. Si parla del governo e delle posizioni che non si avvicinano: Luigi Di Maio tira dritto e chiude a Silvio Berlusconi e Forza Italia, Matteo Salvini dice che senza Cav ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : frecciata tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio (16 aprile 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: frecciata tra Salvini e Di Maio. Papa Francesco sulla crisi siriana. Distrugge 10 macchine e scappa lasciando l'amico in coma. (16 aprile 2018).(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 02:16:00 GMT)

Silvio Berlusconi - su Il Giornale l'offensiva contro Matteo Salvini : i titoli che minano l'alleanza : Gli sforzi per tenere unito il centrodestra proseguono, tra mille difficoltà: si pensi soltanto all'intervento di Silvio Berlusconi al Quirinale dopo le consultazioni, l'attacco al M5s con cui ha ...