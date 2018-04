Sicurezza dei dati al primo posto Banca Generali punta sulle startup «Il futuro passa

A Ferentillo lezione di Sicurezza dei carabinieri : Ferentillo Una sala gremita con oltre 100 persone a Ferentillo per il secondo incontro sulla "sicurezza Partecipata" dopo quello tenutosi a Montefranco la settimana scorsa. A presiedere l'incontro c'...

Saviano - controlli e Sicurezza : maxi sequestro dei Nas in un pastificio : Saviano - Un maxi sequestro di pasta in un noto pastificio della città del Carnevale. A finire sotto sequestro un unico tipo di pasta, gli ziti a candela, tipici della tradizione gastronomico-culinaria della Campania e della dieta mediterranea. Il genere alimentare veniva prodotto in una fabbrica del comune vesuviano, precisamente a Via San Francesco D'Assisi, dove vi è la sede operativa dell'azienda. Circa 170 chilogrammi di pasta secca non ...

Il rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e la formazione adatta per questa figura : In ogni azienda viene eletto un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il quale ha dei compiti molto importanti da

Foscolo e Genovesi : via ai lavori per la messa in Sicurezza dei cornicioni : Dopo le ripetute cadute di calcinacci, dai cornicioni degli edifici scolastici del liceo Genovesi e dell'istituto Ugo Foscolo a piazza del Gesù, oggi sono iniziati i lavori di bonifica per eliminare ...

Roma - tir turco "buca" Sicurezza e arriva a via del Corso/ Ultime notizie : l'autista - "non sapevo dei divieti" : Roma, tir turco "buca" sicurezza e arriva a via del Corso, vicino al Parlamento. l'autista: "Non sapevo dei divieti". Le Ultime notizie.

Meghan e Harry - il matrimonio costerà 36 milioni di euro : "30 milioni solo per la Sicurezza a carico dei sudditi" : Cifra da capogiro quella per organizzare le nozze reali di Meghan Markle e il Principe Harry. Secondo alcune indiscrezioni il matrimonio sarà molto più costoso di quello...

Roma - tir turco “buca” Sicurezza e arriva a via del Corso/ Ultime notizie : l'autista - “non sapevo dei divieti” : Roma, tir turco “buca” sicurezza e arriva a via del Corso, vicino al Parlamento. l'autista: “non sapevo dei divieti”. Green zone violata, la Questura si difende: “Risposta reattiva”(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 15:55:00 GMT)

L'Unione dei Comitati per la Sicurezza di Modena replica al sindaco : ...di questa Amministrazione" Che risponderle? Per fortuna che è così perché altrimenti chissà cosa accadrebbe! Noi constatiamo che la criminalità organizzata ha messo forti radici nell'economia locale ,...

Le imprese e la svolta cloud - fra Sicurezza e protezione dei dati : le imprese di tutto il mondo stanno abbracciando la tecnologia cloud. Ma chiedono garanzie sulla sicurezza e sulla protezione dei dati.

Le imprese e la svolta cloud - fra Sicurezza e protezione dei dati : le imprese di tutto il mondo stanno abbracciando la tecnologia cloud. Ma chiedono garanzie sulla sicurezza e sulla protezione dei dati. 21 marzo 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Scandalo sull’uso illecito dei dati degli utenti - il capo della Sicurezza di Facebook verso l’addio : Alex Stamos, capo della sicurezza dei dati di Facebook, è pronto a lasciare l’azienda di Mark Zuckerberg. Lo scrive il New York Times, sottolineando che all’origine della scelta c’è il disaccordo con l’azienda per quel che riguarda il modo in cui il social ha gestito il tema della diffusione di notizie e fake news. La decisione arriva sull’onda ...

Dopo lo scandalo sull’uso illecito dei dati - il capo della Sicurezza di Facebook è pronto a lasciare : Alex Stamos, capo della sicurezza dei dati di Facebook, è pronto a lasciare l’azienda di Mark Zuckerberg. Lo scrive il New York Times, sottolineando che all’origine della scelta c’è il disaccordo con l’azienda per quel che riguarda il modo in cui il social ha gestito il tema della diffusione di notizie e fake news. La decisione arriva sull’onda ...

Facebook - Trump e Cambridge Analytica : perché è a rischio la Sicurezza dei nostri dati : Il social network sta svolgendo verifiche interne per capire da chi sarebbe partita la fuga di informazioni verso Cambridge Analytica, una società di analisi dei dati diventata nota per aver collaborato alla campagna elettorale di Donald Trump. Violati i profili di 50 milioni di persone ...

Gubbio - ok al 'Piano Sicurezza' per la Festa dei Ceri. Stirati : 'Nessuna militarizzazione' : ... piombano su un'auto ferma e poi fuggono a piedi tra i campi LA SETTIMANA DEL PROFESSOR AFFABILE Todi partecipa a 'Il Maggio dei libri', domani primo appuntamento ai Giardini Oberdan ← Economia, ...