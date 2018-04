Processo Stato - mafia a Palermo | domani i giudici in Camera di consiglio

Processo Cosby - la testimonianza di Janice Dickinson : “E’ stato schifoso” : Processo Cosby, la testimonianza di Janice Dickinson: “E’ stato schifoso” Continuano gli interrogatori delle donne che accusano l’attore 80enne di violenza sessuale Continua a leggere

Roma - Processo Occhionero - l'Avvocatura dello Stato chiede 15 milioni : La Presidenza del Consiglio dei ministri e i ministeri di Interni, Esteri ed Economia, hanno chiesto tramite l'Avvocatura dello Stato un risarcimento danni da 15 milioni di euro nei confronti di ...

“Mi aveva ridotto così” - il mostro di Francesca Cipriani va a Processo mentre lei è all’Isola dei Famosi. Rispuntano fuori le vecchie foto della violenza subita dalla soubrette. Ricordate chi era stato a ridurla così? Un ex famoso : Francesca Cipriani è impegnata nel reality show L’Isola dei Famosi. Durante la giornata di martedì, però, avrà sicuramente pensato a dove sarebbe dovuta essere: in tribunale, a Rovigo, per testimoniare nel corso del processo per stalking e lesioni istituito a carico dell’ex fidanzato Marco Pavanello, ex corteggiatore di Uomini e Donne. I carabinieri hanno provato a cercare Francesca per consegnarle la notifica prevista per la sua ...

Marco Baldini assolto nel Processo per ricettazione. Fece incassare un assegno a un’amica perché protestato per debiti : Il presentatore tv Marco Baldini è stato assolto “perché il fatto non costituisce reato” nel processo che lo vedeva imputato con l’accusa di ricettazione per un assegno bancario sospetto. La sentenza è stata emessa dalla VII sezione penale di Roma che hanno fatto cadere ogni accusa contro il dj, noto per alcune trasmissioni in radio con Fiorello. Baldini ha raccontato in molte circostanze come la passione per il gioco ...

La giudice dell'udienza preliminare del processo sugli appalti di Expo 2015 ha stabilito che Giuseppe Sala, ex amministratore delegato di Expo 2015 e attuale sindaco di Milano, non commise abuso d'ufficio nell'assegnazione diretta all'azienda Mantovani della piantumazione di una parte delle aree

Trattativa Stato mafia - “papello non esiste e Processo nullo”. Arringa post mortem dell’avvocato di Totò Riina : “Il papello non esiste”, “Questo processo è nullo”, “Anche da morto Totò Riina tocca fare da parafulmine”. Messe in fila le parole dell’Arringa del difensore di boss di Corleone, morto il 17 novembre scorso prima della requisitoria, disegnano uno scenario opposto a quello dei pm di Palermo che in più udienze ha chiesto la condanna dei principali imputati. Luca Cianferoni, che difende anche il boss ...

Tenta di rubare una melanzanaAssolto dopo 9 anni di Processo E lo Stato spende migliaia di euro : Era il 2009. C'era ancora il governo Berlusconi e il M5s ancora non esisteva. Un uomo tentò di rubare una melanzana: 9 anni e tre gradi di giudizio dopo viene assolto. Una vicenda simbolica di come funziona l'Italia Segui su affaritaliani.it

L'ex senatore Denis Verdini è stato assolto dall'accusa di far parte dell'associazione segreta cosiddetta "P3", nel processo di primo grado alla nona sezione del Tribunale di Roma. Il tribunale ha stabilito però che l'associazione esisteva: sono stati condannati per il loro