Chi ama i dolci accumula meno grassi | rivoluzione per cura di diabete e obesità

Carlo Verdone al pilota dell'aereo che oscilla per la turbolenza : «E Chiamala leggera» : Rientro agitato a Roma per Carlo Verdone che nei giorni scorsi non è stato per nulla tranquillizzato dal pilota dell'aereo in vista di Fiumicino: «E chiamala "leggera"...

25 aprile : sindaco Padova - oggi ci Chiama a dire no a slogan populisti : Padova, 15 apr. (AdnKronos) - “I valori sono importanti e non devono essere dimenticati: il 25 aprile ricorda la liberazione dal nazifascismo e l’inizio di una stagione di democrazia e libertà per il nostro Paese. Democrazia e libertà che a noi sembrano oggi una cosa scontata, ma che invece, come in

Pallamano - Serie A masChile 2017/18 : Fasano e Conversano vincono in trasferta e conquistano la vetta : La poule play-off della Serie A di Pallamano maschile si sta dimostrando molto equilibrata e spettacolare, con il settimo turno che ha visto le pugliesi Fasano e Conversano conquistare la vetta della classifica, sconfiggendo rispettivamente Pressano (28-27) e Bolzano (33-19) in trasferta, al termine di due sfide al cardiopalma. Vince anche il Bologna, per 29-22, sul fanalino di coda Cingoli. Risultati e tabellini: h 18:00 | Cingoli – ...

Starbucks in imbarazzo - il locale Chiama la polizia e fa arrestare due uomini che non ordinano e Chiedono di usare il bagno : In uno Starbucks di Filadelfia, il gestore chiama la polizia dopo che due uomini avevano preso posto nel locale senza ordinare nulla. Ma c’è dell’altro. I due, infatti, avevano chiesto di poter utilizzare il bagno. E siccome l’utilizzo viene loro negato perché sarebbe riservato ai clienti, i due decidono di aspettare un amico. Intervenuti su sollecito del gestore del locale, gli agenti hanno arrestato i due ragazzi tra gli ...

Carlo Verdone e la turbolenza in aereo. Gira video e commenta il messaggio del pilota : “La Chiama leggera!” : “30 minuti fa in piena turbolenza a 80 km da Roma. È andata cosi… Buona domenica a tutti”. E’ il commento che Carlo Verdone posta sotto al video condiviso sulla sua pagina Facebook. Col suo cellulare l’attore riprende la cabina mentre il pilota segnala una “leggera turbolenza”. “‘A chiama leggera”, commenta Verdone, che continua a mostrare i sedili che tremano: “Mica tanto ...

B. Chiama a raccolta la sua ciurma e pensa al ‘metodo Montecarlo’ per Salvini : Ormai siamo talmente abituati all’indecenza da non farci più caso. Lo dico prendendo spunto da un fatto recentissimo che – a quanto pare – non ha suscitato particolari moti di indignazione e relative levate di scudi: l’evidente irritazione di Silvio Berlusconi verso un Matteo Salvini che gioca sempre più in proprio (sgomitando per conquistare la pole position in questa destra babelica e sgangherata) ha già fatto scattare collaudate ...

Elisabetta Casellati premier? Ora lei apre : 'Se Sergio Mattarella Chiama - sono pronta' : Lo stallo dopo il secondo giro di consultazioni al Quirinale costringe Sergio Mattarella a cercare soluzioni alternative. Il Capo dello Stato ha ribadito di volere un governo in tempi stretti, dunque ...

Salvini : no a governo di tutti - esecutivo o votoCasellati : se il Colle Chiama difficile dire no : Il leader della Lega boccia il "governone" alla Monti "come sognano qualcuno in Forza Italia e Pd". La seconda carica dello Stato non si spaventa davanti a un eventuale mandato esplorativo che Mattarella potrebbe conferirle.

Governo - Casellati : "Se Mattarella mi Chiama - difficile dire di no" : La presidente del Senato: "Il Paese è in sofferenza, servono risposte concrete" L'ultimatum di Salvini a Di Maio e Berlusconi: "Basta ripicche" "Niente passo di lato", Berlusconi sfida tutti e risale ...