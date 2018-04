Serie B Pescara | due bombe carta esplodono nei pressi del ritiro del Bari

Serie B Pescara - nei pressi del ritiro del Bari esplose due bombe carta : Pescara - Una vigilia di tensione, quella tra Pescara e Bari . Il tutto ha avuto inizio nella notte, quando, attorno alle 2.30, si è verificata l'esplosione di due bombe carta davanti all'hotel sede ...

PRONOSTICI Serie B/ Il punto su Pescara-Bari : quote e scommesse (35^ giornata) : PRONOSTICI SERIE B: quote e scommesse delle partite del 13 e 14 aprile e valide nella 35^ giornata della cadetteria. Attenzione alla sfida tra Foggia e Ascoli. (Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 13:37:00 GMT)

Serie B Pescara - Crescenzi : «Dobbiamo fare come la Roma» : Pescara - "Ci attendono otto finali. Dovremo essere perfetti, come la Roma in Champions" . Il difensore del Pescara , Alessandro Crescenzi , fa così il punto in casa biancazzurra ai microfoni del sito ...

Video/ Palermo Pescara (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 34^ giornata) : Video Palermo Pescara (1-1): highlights e gol della partita di Serie B per la 34^ giornata. Cronado e Valzania decidono la sfida al Barbera nel primo tempo.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 10:50:00 GMT)

Calcio a 5 : il Pescara si ritira dalla Serie A : Il Pescara Calcio a 5 si ritira dalla serie A. Domani pomeriggio a Milano i biancazzurri non si presenteranno in campo. Come annunciato nei giorni scorsi, la societa’ biancazzurra ha deciso di gettare la spugna. Attraverso un lungo comunicato il sodalizio del presidente Danilo Iannascoli spiega le ragioni della clamorosa decisione, arrivata dopo una stagione a dir poco travagliata, e costellata di squalifiche, ricorsi e polemiche. Il ...

Calcio a 5 - 24^ giornata Serie A 2018 : Pescara choc - si ritira dal campionato! La Came Dosson perde a Reggio Emilia e cede la vetta a Luparense e Acqua&Sapone : Una decisione sconvolgente cambia completamente gli scenari del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Il Pescara ha annunciato la sua decisione di ritirarsi dal campionato con una nota in cui ha spiegato i motivi di una scelta clamorosa, con annesso il sospetto di una vicenda di Calcioscommesse. “Dalla fine dello scorso campionato – scrive il club – la società ha dovuto subire squalifiche di atleti, dirigenti e del campo di ...

Probabili Formazioni Palermo-Pescara - Serie B - 07-04-2018 : Probabili Formazioni Palermo-Pescara, 34^ turno di Serie B, 07-04-2018. Nella 34^ giornata di Serie B, che si disputerà in buona parte sabato 07-04-2018, vedremo affrontarsi Palermo-Pescara. Il Palermo, dopo un breve periodo in cui sembrava essersi ripreso, e aver trovato una buona continuità, ha fatto il passo falso proprio nella scorsa giornata, allo Stadio Ennio Tardini di Parma, contro un avversario comunque da rispettare, che si sta ...

Serie B Pescara - Pillon è il nuovo allenatore : Pescara - Giuseppe Pillon, 62 anni, di Preganziol , Treviso, è il nuovo allenatore del Pescara. Il tecnico veneto, chiamato a condurre alla salvezza gli abruzzesi, prende il posto di Massimo Epifani, ...

Video/ Brescia-Pescara (2-1) : highlights e gol della partita (Serie B 33^ giornata) : Video Brescia Pescara (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita di Serie B che ha visto le rondinelle battere i delfini in rimonta, vittoria importante per i padroni di casa.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 09:10:00 GMT)

Video/ Pescara Empoli (0-1) : highlights e gol della partita (Serie B 32^ giornata) : Video Pescara Empoli (risultato finale 0-1): gli highlights e i gol della partita dello stadio Adriatico. I toscani vincono ancora con il diciottesimo gol in campionato di Alfredo Donnarumma(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 09:00:00 GMT)

Serie B - 32esima giornata : vittoria dell'Empoli a Pescara - poker del Palermo - frena il Frosinone : A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO Serie B, 32esima giornata: cronaca, statistiche, tabellino Tutte le notizie di Serie B

Risultati LIVE Serie B 32esima giornata in tempo reale : l'Empoli atteso nella trasferta insidiosa di Pescara : Notizie sul tema LIVE Ternana-Frosinone, risultato e cronaca in tempo reale: le probabili formazioni Viareggio Cup, lancio di sassi e giocatore ferito in Empoli-Fiorentina Risultati Serie B 31esima ...