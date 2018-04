VIDEO MotoGP | gli highlights del GP d’Argentina | l’incidente tra Marquez e Valentino

oasport

: Gara @MotoGP pazza e spettacolare in #Argentina! @calcrutchlow vince! ?????? @marcmarquez93 e @ValeYellow46 a contatto… - SkySportMotoGP : Gara @MotoGP pazza e spettacolare in #Argentina! @calcrutchlow vince! ?????? @marcmarquez93 e @ValeYellow46 a contatto… - Eurosport_IT : Finale arroventato tra Marquez e Rossi: ecco come è andata... ??(via @SkySportMotoGP) - SkySportMotoGP : A Termas de Rio Hondo svelata una statua in onore del Dottore ???? ???? #Gasado #SkyMotori @MotoGP #ArgentinaGP… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Ieri, nella serata italiana è andato in scena un incredibile GP d'Argentina della: tra partenza ritardata e pista in condizioni difficili, sicuramente a rubare la scena è stato lo spagnolo Marc, che prima ha fatto spegnere la moto al via, poi ha dato vita ad un tentativo di rimonta fatto di sportellate e manovre al limite, fino a quando non ha buttato giùRossi, beccandosi una penalizzazione e finendo fuori dalla zona punti. In tutto questo caos, a vincere è stato Cal Crutchlow: andiamo a rivivere glidel Gran Premio.