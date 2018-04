OneNote | disponibile un nuovo aggiornamento per Windows 10

OneNote per Android : disponibile un nuovo aggiornamento : Breve comunicato per informarvi che l’app di OneNote per Android ha da poche ore ricevuto un nuovo aggiornamento passando alla versione 16.0.9029.2079. Changelog ufficiale Alla riapertura, OneNote ricorderà le note a cui stavi lavorando e le visualizzerà direttamente. Correzione di bug e miglioramento delle prestazioni. Link al download OneNote (Free, Google Play) ?