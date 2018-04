Samsung Galaxy S9 Plus vs Huawei P20 Pro | i due migliori smartphone Android a confronto

Smartphone Android in offerta oggi 5 aprile : LG V30 - Huawei P10 - Samsung Galaxy Note 8 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 5 aprile su store online sono: LG V30, Huawei P10, Honor 9 Lite, Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy A3 (2017). Allora siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 5 aprile: LG V30, Huawei P10, Samsung Galaxy Note 8 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Valutazione ufficiale dei Samsung Galaxy S8 e S7 usati per acquisto del Galaxy S9 : In questi mesi ci siamo soffermati spesso e volentieri sulle valutazioni degli smartphone usati giunti sul mercato da un po' di tempo a questa parte, come nel caso dei vari Samsung Galaxy S8 e Galaxy S7. Questa volta il riferimento cade su un'iniziativa ufficiale da parte del produttore coreano ed in particolare sulla divisione italiana, relativamente all'acquisto di un Samsung Galaxy S9. Premesso che diventa fondamentale analizzare al meglio il ...

Giorno dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus TIM : aggiornamento XXU1ARCC con 2 novità : Il primo grande aggiornamento ha cominciato ad insidiarsi anche a bordo dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus TIM, dopo aver fatto la propria comparsa qualche Giorno fa, più precisamente nel Giorno di Pasquetta, sugli esemplari no brand Italia. La serie firwmare di riferimento resta la stessa, 'XXU1ARCC', che si rivolge specificatamente ad un miglioramento di base della stabilità delle chiamate, oltre che ad un aumento della qualità di Sfondo. La ...

Tips Tricks per sfruttare al massimo i Samsung Galaxy S9 e S9+ : Una grande novità richiesta da tempo dai consumatori di tutto il mondo. Impostazioni> Funzioni avanzate> Dual Messenger 4. Cartelle con password Un'altra grande novità di S9 e S9+ è la possibilità di ...

Secondo aggiornamento Oreo per Samsung Galaxy S8 e S8 Plus Vodafone (XXU1CRC7) : Secondo aggiornamento Oreo anche per i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus Vodafone, che, anche se versioni brandizzati, risultano essere molto diffuse nel nostro Paese. Per questi esemplari la distribuzione software del caso coincide con quella che ha visto protagonisti i modelli no brand qualche giorno fa, in relazione al firmware XXU1CRC7, con date build del 15 marzo e patch di sicurezza aggiornata al 1 dello stesso mese. Rispetto al primo Oreo, ...

Huawei P20 Pro - Samsung Galaxy S9+ o iPhone X - quale mi compro? Il confronto di GQ : I tre grandi produttori in cima alle classifiche di vendite degli smartphone in Italia si sono sbizzarriti nel corso dell’ultimo anno, presentando novità dopo novità. Prima Apple, poi Samsung e ora Huawei si sono rincorse a colpi di annunci, display a tutto schermo e intelligenza artificiale sempre più raffinata, per cercare di strappare una quota di mercato l’una alle altre. L’ultimo arrivato non è da meno: la rivoluzione ...

Samsung Galaxy A5 2016 aggiornamento sicurezza marzo 2018 disponibile : i dettagli sui firmware : Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware con le patch di sicurezza marzo 2018 per i Galaxy A5 2016 brandizzati Tre Italia e Vodafone.Se possedete un Galaxy A5 2016 SM-A510F acquistato dagli operatori telefonici Vodafone e Tre Italia, vi informiamo che da poche ore Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware.Galaxy A5 2016 Vodafone e Tre Italia: arrivano le patch di sicurezza Google di marzo 2018Più ...

Samsung Galaxy A5 (2017) riceve in Italia le patch di sicurezza di marzo : Samsung ha finalmente cominciato a rilasciare in Italia - seppur in leggero ritardo - le patch di sicurezza di marzo 2018 per Galaxy A5 (2017). Allora siete pronti anche voi a scaricare l'aggiornamento software? L'articolo Samsung Galaxy A5 (2017) riceve in Italia le patch di sicurezza di marzo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 : le immagini mostrano la mancanza del sensore di impronte digitali : Samsung è al lavoro sullo sviluppo del prossimo Galaxy Note 9 e in rete trapelano le prime immagini di un probabile prototipo di inizio produzione che rivela una novità per quanto riguarda il lettore di impronte digitaliIl Galaxy Note 9 viene mostrato affianco al Galaxy S9, l’ultimo top di gamma dell’azienda, e le differenze estetiche sono subito lampanti a partire dalle cornici superiori e inferiori ancora sensibilmente ridotte e la ...

Svelate le presunte feature di Motorola Moto E5 e Samsung Galaxy J7 Duo (2018) : Tra gli smartphone che Lenovo si appresta a lanciare sul mercato troviamo anche il Motorola Moto E5. Scopriamo insieme alcune delle sue presunte feature L'articolo Svelate le presunte feature di Motorola Moto E5 e Samsung Galaxy J7 Duo (2018) proviene da TuttoAndroid.

Come risolvere i problemi dei Samsung Galaxy S8 e Galaxy Note 8 con Always On Display : Da alcune settimane a questa parte alcuni top di gamma Come il Samsung Galaxy S8 ed il Galaxy Note 8 hanno iniziato a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Tantissime le funzioni che sono state messe a disposizione del pubblico, ma Come sempre avviene in queste circostanze occorre fare i conti anche con qualche bug segnalato qua e là dal pubblico. L'aspetto più delicato, analizzando i feedback trapelati fino a questo ...

Inaspettata foto Samsung Galaxy Note 9 a confronto con Galaxy S9 tutta da vedere : La prima foto Samsung Galaxy Note 9 è servita già oggi 4 aprile, nonostante per il suo lancio effettivo dovremmo attendere ancora qualche mese e comunque la prossima estate. A fornircela è il noto canale Twitter @Slashleaks che in quanto ad anteprime non è affatto avaro, anzi. Il phablet, tra l'altro, è in comparazione con il "fratello minore" Galaxy S9. Insomma, lo scatto fornisce più di uno spunto interessante. Il Samsung Galaxy Note 9, ...

In lavorazione il Samsung Galaxy S9 Mini : i dettagli finora trapelati : Non è escluso che nei prossimi mesi possa essere presentato il Samsung Galaxy S9 Mini, un dispositivo ipoteticamente da 5 pollici, di recente comparso nella banca dati di Geekbench. Con product-code 'SM-G875', il dispositivo avrebbe totalizzato 1619 punti in single-core e 5955 in multi-core. Del piccolino sappiamo sarà equipaggiato con il processore Snapdragon 660, coadiuvato dalla scheda grafica Adreno 512 e da 4GB di RAM. La gestione software ...

I Samsung Galaxy S7 - S7 edge - A5 (2017) e A3 (2017) dovrebbero ricevere Android 8.0 Oreo a breve : Pare sia ormai tutto pronto per il via al rilascio di Android 8.0 Oreo per i Samsung Galaxy S7, Galaxy S7 edge, Galaxy A5 (2017) e Galaxy A3 (2017) L'articolo I Samsung Galaxy S7, S7 edge, A5 (2017) e A3 (2017) dovrebbero ricevere Android 8.0 Oreo a breve proviene da TuttoAndroid.