La prima collezione di Tommy Hilfiger per disabili

Il basket ispira la prima collezione streetwear di New Era : basket oppure baseball. Baseball oppure basket. La scelta è stata ardua per New Era, l’azienda di Buffalo che da (quasi) 100 anni realizza i mitici berretti da baseball, per l’appunto. Alla fine, però –contro ogni pronostico– per la prima collezione completa di abbigliamento, New Era ha scelto di ispirarsi al basket della National basketball Association, la NBA americana. Quindi dopo anni di collaborazioni ufficiali per i cappellini, ...