Fca | via a separazione di Magneti Marelli In Borsa il titolo sale del 5% dopo annuncio

Fca - via libera alla quotazione di Magneti Marelli : MILANO - Via libera dal consiglio di amministrazione di Fiat Chrysler all'attesa separazione di Magneti Marelli, che sarà quotata in Borsa da società autonoma. Il board del gruppo automobilistico ha ...

