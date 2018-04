Sorpresa | euforia e terrore parole d’ordine di The Voice of Italy 2018 per il team Ax

optimaitalia

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Alla sua terza stagione da coach del talent della Voce, J-Ax ha le idee molto chiare sulche vuole costruire per vincere Theof. Oltre al talento vocale, il rapper cerca soprattutto interpreti dalla grande personalità, certamente consapevole del fatto che per tutti coloro che passano dal programma la vera difficoltà è quella di imporsi sulla scena musicale oltre la durata dello show televisivo.Alessandro Aleotti ha debuttato da giudice e coach a Thenel 2014, sostituendo Riccardo Cocciante nella seconda edizione del talent: quell'anno ha vinto il programma con il suoportando alla vittoria Suor Cristina Scuccia, l'orsolina che ha pubblicato poi diversi album trovando un certo successo all'estero. Nel 2015 è tornato sulla poltrona rossa, ma non è riuscito a portare un suo concorrente alla vittoria, che quell'anno è andata a Fabio Curto in quota ...