Santa Clarita Diet | la serie torna con una seconda stagione più folle ed esilarante

Santa Clarita Diet - perché la serie Netflix con Drew Barrymore è un ottimo antistress : Sheila Hammond è una bella donna poco più che quarantenne sposata con Joel e mamma di Abby. Insieme, i tre vivono a Santa Clarita, cittadina californiana non molto grande e quasi sempre soleggiata. La loro è una vita piuttosto tranquilla, fatta di colazioni condivise in fretta e di un lavoro piuttosto soddisfacente: Shila e Joel sono agenti immobiliari e lavorano in coppia. Nella vita della famiglia Hammond, dicevamo, tutto scorre in modo ...