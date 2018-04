Serie A 2018 | recuperi 27^ giornata | Fiorentina batte Udinese nel ricordo di Astori

Le 3 partite della Serie A di oggi 3 aprile 2018 in streaming - Seriea - : Martedì 03 aprile 2018, torna la seria a, si recuperano le partite non disputate causa morte di astori. Tra queste Atalanta vs Sampdoria. vediamo le probabili formazioni. Atalanta , 3-4-1-2, : Berisha;...

Probabili Formazioni Milan-Inter - Serie A recupero 27^giornata 4-04-2018 : Si accendono gli animi, il derby della “madonnina” sta per partire: Milan-Inter. Le due squadre si affronteranno mercoledì 4 Aprile alle ore 18:30, per il recupero della 27^giornata, bloccata per la morte del capitano della Fiorentina Davide Astori. Il Milan vuole vincere a tutti i costi, per rimanere in corsa Champions League. l’Inter invece deve vincere per tentare il sorpasso alle romane, sarà una partita ...

Probabili Formazioni Serie A Recupero 27^Giornata 03-04-2018 : Martedì 3 aprile comincerà l’atteso Recupero delle gare della 27^Giornata di Serie A non disputate per la tragedia Astori. Nel seguente articolo vi presenteremo un recap di tutte le Probabili Formazioni in ottica fantacalcio, scommesse o semplicemente per non perdersi proprio nulla di questa giornata. Ricordiamo che le varie Formazioni sono solamente Probabili e quindi soggette a modifiche, anche dell’ultimo minuto, per scelte ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : domani al via i playoff - Schio favorita : Finalmente si comincia. A partire da domani prenderanno il via ai quarti di finale dei playoff del Campionati di Serie A1 2017-2018 di Basket femminile: le otto squadre che hanno conquistato l’accesso a questa fase, si sfideranno per arrivare allo Scudetto. Ovviamente, le grandi favorite non dovrebbero avere problemi al primo turno. Il Famila Wuber Schio, che viene da una stagione regolare impressionante, se la vedrà con il Broni 93 in una ...

Pronostico Torino-Crotone - Serie A 04-04-2018 e Analisi : Serie A TIM, Recupero 27^ Giornata, Analisi e Pronostico di Torino-Crotone Mercoledì 4 Aprile 2018. I calabresi hanno necessità di fare punti salvezza. Il Torino vuole la vittoria in casa, dopo quella conquistata a Cagliari. Il Crotone, invece, dopo due turni in cui ha raccolto zero punti vuole tornare a farli. Il successo conquistato a Cagliari è arrivato dopo quattro sconfitte consecutive per la formazione guidata da Walter ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 24a giornata. Tonut trascina Venezia nel big match - Burns ancora in doppia doppia : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani della 24a giornata del campionato italiano di Basket Giuseppe Poeta: dopo la vittoria della Coppa Italia a Torino è tornata la crisi e la squadra attualmente è fuori dai playoff. Un momento non facile per i piemontesi, sconfitti anche in casa dalla The Flexx Pistoia. Nelle difficoltà vengono fuori i leader e Peppe Poeta lo è certamente. I 20 punti del play italiano non bastano, ma è anche ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : spettacolo - emozioni e show. Pasqua da urlo - Serie in parità : Trento inchioda Perugia - Modena sempre superiore : Le Semifinali Scudetto stanno regalando grande spettacolo agli amanti del Volley: dopo delle scoppiettanti gara1, Pasqua ha offerto uno show da Oscar e il pubblico ha potuto godersi due partite degne del migliore spot per questo sport. Non ne avevamo dubbi: Civitanova, Modena, Perugia e Trento stanno disputando dei Playoff da urlo, si sono fronteggiate a viso aperto, hanno emozionato e hanno garantito delle giocate meritevoli di nota. Dovevano ...

Pronostico Chievo Verona-Sassuolo - Serie A 04-04-2018 e Analisi : Serie A TIM, Recupero 27^ Giornata, Analisi e Pronostico di Chievo Verona-Sassuolo Meroledì 4 Aprile 2018. Le due formazioni si giocano la salvezza. Chievo e Sassuolo si giocano la permanenza in Serie A nel recupero della ventisettesima giornata. Le due formazioni, reduci da prestazioni importanti nell’ultima giornata, sono a pari punti in classifica a quota 28 ed hanno 4 punti di vantaggio sul Crotone terzultimo. La formazione ...

Pronostico Benevento-Hellas Verona - Serie A 04-04-2018 e Analisi : Serie A TIM, Recupero 27^ Giornata, Analisi e Pronostico di Benevento-Hellas Verona Meroledì 4 Aprile 2018. Gli scaligeri si giocano la salvezza. Benevento in campo per l’onore; l‘Hellas Verona per tentare una disperata salvezza. Il recupero della ventisettesima giornata di Serie A vede l’anticipo fra i campani e veneti. Entrambe le formazioni sembrano destinate ormai alla retrocessione, ma chi ha ancora da chiedere al ...

Pronostici Serie A 3-4 Aprile 2018 : Consigli Scommesse Recupero 27^ Giornata : La Champions, l’Europa League, il Campionato. Questa settimana port-Pasqua è davvero ricchissima di appuntamenti! Nello specifico, ci occupiamo del Recupero della 27esima Giornata di campionato; un turno monco, perchè le prime della classe si sono già date ampia battaglia (Lazio-Juventus e Napoli-Roma) ma che ci riserva un derby della Madonnina fondamentale per la corsa ai piazzamenti europei. Il turno si apre martedì 3 Aprile con un ...

Calcio - Serie A 2018 : i migliori italiani della 30ma giornata. Bonucci show allo Stadium - Sensi mostruoso con il Napoli : Trentesima giornata per il campionato di Serie A di Calcio: siamo davvero vicini al momento clou della stagione. Gli incontri si sono disputati, occasionalmente a causa della presenza delle festività della Santa Pasqua, al sabato. Ennesimo strappo in vetta alla classifica, con la Juventus che vince il big match con il Milan e stacca il Napoli (fermato a Sassuolo sull’1-1). L’Inter continua a stupire, dominando per 3-0 a Verona, ...

Probabili Formazioni Parma-Palermo - Serie B - 02-04-2018 : Probabili Formazioni Parma-Palermo, 29^ giornata di Serie B, 02-04-2018 Questo 29^ turno della Serie B -ricordiamo essere un turno di recupero- metterà di fronte diverse big del campionato cadetto, formando molti incontri belli ed equilibrati. Parma-Palermo è uno di questi. La partita si disputerà lunedì 02-04-2018 alle ore 20:30. Il Parma, che in questo campionato non riesce a trovare la sua vera fisionomia, alterna prestazioni da ...