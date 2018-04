Pirata investe e uccide donna | arrestato

Bergamo - investe e uccide una donna : arrestato Pirata della strada : La vittima è una donna di 53 anni di origine ucraina, il pirata aveva tentato di fuggire senza fermarsi a soccorrerla

Non si ferma all'alt e investe agente : caccia a Pirata della strada a Torino : caccia a un pirata della strada a Torino . Intorno alle 17.30 un agente del reparto radiomobile della polizia municipale, che stava dirigendo il traffico all'incrocio tra corso Novara e via Bologna , ...

Investe e uccide 9 bambini col Suv : il Pirata è un politico. "Guidava ubriaco - anche 20 feriti" : Nove studenti sono stati uccisi e altri 20 sono rimasti feriti quando il veicolo di Baitha si è schiantato contro il muro di una scuola alla periferia di Muzaffarpur sabato. Alcune vittime...

Incidenti : investe pensionato e fugge - caccia a Pirata della strada nel Palermitano : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - E' caccia al pirata della strada che ieri sera a Cerda, in provincia di Palermo, ha investito un pensionato e si è dato alla fuga. L'incidente è avvenuto in via Roma. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, V.C., 70 anni, stava attraversando la strada quando è stato

Auto Pirata investe una 12enne : coinvolto un calciatore del Bologna : Una ragazzina di 12 anni è stata investita oggi, giovedì 22 febbraio 2018, a Bologna, da un'Auto pirata che in un primo momento non sarebbe fermata a prestare soccorso. Secondo le prime...

Auto Pirata investe una 12enne - alla guida Keita del Bologna : La polizia ha identificato il terzino franco-maliano in prestito dal Birmingham come colpevole dell'incidente

Torino - Pirata strada investe e trascina anziana donna : morta : La donna, 68 anni, si chiamava Giuliana Minuto. La tragedia è avvenuta in una via centrale della città

Milano - investe e uccide 88enne con il suv poi fugge. Arrestato Pirata della strada - aveva la patente sospesa : E’ stato Arrestato dalla polizia locale di Milano il pirata della strada che ieri sera, verso le 20 ha travolto e ucciso con la sua auto, senza fermarsi a prestare soccorso, un anziano, Sandro Orlandi, di 88 anni, in via Michelino Besozzo. L’Arrestato, A.G. milanese di 45 anni, geometra e incensurato, guidava a forte velocità con la patente sospesa e senza assicurazione. L’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’alcool test ed è ...

Investe un uomo e poi lo picchia : caccia all'automobilista Pirata : Un uomo di 37 anni è stato investito e poi aggredito dal conducente dell'auto. Dopo la colluttazione, avvenuta in mezzo alla strada, l'investitore è fuggito, come un automobilista pirata, senza ...

Auto Pirata investe anziano e scappa : Bassa Irpinia News riporta un incidente avvenuto a Lauro, questa mattina, intorno alle 10:30. Stando alle prime ricostruzioni, un anziano è stato investito mentre passeggiava lungo viale dei Platani. ...