La Grande Marcia si trasforma in un grande massacro Numerosi i palestinesi morti e

Il giorno della Grande marcia. Migliaia di palestinesi protestano al confine tra la Striscia di Gaza e Israele : tensioni e feriti : Migliaia di palestinesi si sono radunati alla frontiera tra la Striscia di Gaza e Israele per dare via alle proteste della Grande marcia del ritorno. A partire da oggi e per sei settimane i palestinesi saranno impegnati nella cosiddetta Marcia del ritorno: inizia con la Giornata della Terra, che segna l'espropriazione da parte del governo israeliano di terre di proprietà araba in Galilea il 30 marzo 1976. Le manifestazioni dureranno per ...

A Gaza "Grande Marcia". Allerta Israele : 9.17 Tensione a Gaza e Israele per la "marcia del ritorno", organizzata da Hamas che potrebbe portare migliaia di palestinesi a ridosso del confine. La protesta è stata definita da Israele una provocazione. Nella Striscia di Gaza si temono altri scontri dopo l'uccisione di un palestinese e il ferimento di un altro colpiti dal fuoco di un carro armato israeliano. La manifestazione coincide con il Giorno della Terra, ricorrenza dedicata alle 6 ...

La Grande Marcia degli studenti in Usa può cambiare anche la politica : A washington, come un fiume in piena il corteo per fermare la vendita di armi e le stragi nelle scuole. La Casa Bianca li elogia. E' un segnale fortissimo che arriva dai futuri elettori che non si può ...

Negli Usa la Grande Marcia contro le armi. Clooney agli studenti : “Mi ridate l’orgoglio” : Le mani in alto «Never Again!» (Mai piu!) scritto sui palmi che puntano dritti al Campidoglio, sede del Congresso. È Il grido di aiuto di un fiume di giovani disceso su Washington per dire basta alla scia di sangue lasciata dalle armi in tutta l’America. E per mettere bene in chiaro che il futuro sono loro. Sono loro i prossimi elettori....

Da Ariana Grande a Paul McCartney - star in marcia contro le armi : Tra le centinaia di migliaia di manifestanti che sono scesi in piazza in tutti gli Stati Uniti c'erano anche numerosi divi del mondo dello spettacolo, tra la gente o sul palco per gridare basta alla proliferazione delle armi LEGGI L'articolo

Tecnologie : Cina - varata la più Grande nave mineraliera e previsto intorno a giugno 2019 il primo volo del razzo vettore della Lunga Marcia-... : Secondo quanto rivelato dalla Società cinese di scienza e tecnologia aerospaziale, la Cina lancerà nello spazio intorno a giugno 2019 il razzo vettore della Lunga Marcia-5B. Secondo quanto illustrato,...