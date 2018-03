Annunciato l’instore tour di Carmen Consoli per Eco di Sirene | tutti gli eventi firma

optimaitalia

: Annunciato l'instore tour di @CarmenConsoli per #EcodiSirene: tutti gli eventi firma copie - OptiMagazine : Annunciato l'instore tour di @CarmenConsoli per #EcodiSirene: tutti gli eventi firma copie -

(Di venerdì 30 marzo 2018) L'instorediper Eco diè finalmente ufficiale. L'artista ha infattiglicopie nelle quali incontrerà i fan per l'autografo delle copie dell'album che andrà a rilasciare il 13 aprile del 2018.Il disco rappresenta la raccolta di alcuni dei brani che la cantautrice catanese ha pensato di portare durante l'ultimostrumentale che ha portato in giro per l'Italia e in Europa in una lunganée nella quale si è voluta circondare unicamente da figure femminili.Il giro deicopie parte direttamente da Milano nel giorno del rilascio del disco, in programma per il 13 aprile. Si continua con le date di Torino, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo. Le date vanno a concludersi con l'ultimo appuntamento del 22 aprile nella capoluogo siciliano. La musica diè anche attesa a Catania per la ...