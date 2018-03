Uccide l’ex marito con 12 coltellate | ecco perché per i giudici è innocente

Uccide l’ex moglie a coltellate e si toglie la vita - l’uomo già denunciato dalla vittima per stalking : Si chiamava Francesca Citi, 45 anni, la donna uccisa stamani dall’ex marito, Massimiliano Bagnoni, che poi si è tolto la vita. È successo in uno studio dentistico del centro di Livorno, in piazza Attias, dove lei lavorava come assistente e dove stamani si trovava da sola. l’uomo era stato più volte denunciato per stalking e nei suoi confronti ado...