Rivoluzione Netflix | SkyGo e non solo | servizi visibili all’estero come in Italia | le

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Una graditissima novità è in arrivo per gli abbonati, Amazon Prime Video, Premium e di tanti altrion demand e in streaming in abbonamento: tutti i clienti di queste piattaforme potranno ben presto beneficiare della visione di tutti i contenuti in Europain, senza alcuna limitazione o particolare prerequisito se non quello di avere a disposizione una connessione internet naturalmente. Lo spirito comunitario dell'UE passa anche per questadei contenuti digitali, di scena a partire dal prossimo 1 aprile.Dalla prossima domenica e dunque proprio dal giorno di Pasqua, chi si troverà all'estero (magari in viaggio per vacanza durante le festività) potrà usufruire degli stessi contenuti della piattaforma alla quale è abbonato a Parigi, a Berlino, a Madridrestando a casa. In questo modo, se proprio non potrà fare a meno di guardare la sua ...