Ciclismo femminile - Gand-Wevelgem 2018 : straordinario successo di Marta Bastianelli - che batte allo sprint Jolien d’Hoore : L’Italia sale sul gradino più alto del podio nella Gand-Wevelgem femminile grazia ad una strepitosa Marta Bastianelli. La 30enne romana, ex campionessa del mondo, conquista la sua prima classica del Women’s WorldTour grazie ad una volata perfetta, in cui è riuscita a battere al fotofinish la favorita numero una della vigilia: la belga Jolien d’Hoore, che si deve quindi accontentare di un altro secondo posto dopo quello dello scorso ...

Ciclismo femminile - Gand-Wevelgem 2018 : corsa ancora più dura con gli sterrati. Chantal Blaak e Jolien d’Hoore le favorite : Domenica vivremo lo spettacolo della Gand-Wevelgem anche al femminile, per quella che sarà la quinta tappa stagionale del Women’s WorldTour. Un percorso ancora più duro dello scorso anno e una startlist con le migliori atlete del mondo promettono una gara molto emozionante. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite per questa corsa. Il percorso Previsti 143 km da Vlamertinge a Wevelgem. I primi 50 km sono tutti praticamente ...

Ciclismo : mercoledì si corre la nuova Driedaagse De Panne-Koksijde. Una sola giornata di gara - poi anche la prova femminile : Grande novità nel format della storica Tre Giorni di La Panne: si corre su un solo giorno la corsa belga, che ha aggiunto però anche la prova femminile, che farà parte del circuito World Tour. Appuntamento a mercoledì 21 marzo con la gara al maschile: diretta TV prevista sui canali di Eurosport. Andiamo a scoprire la nuova Driedaagse De Panne-Koksijde. Percorso Cambia, ovviamente, anche il percorso della prova: non ci sono più le consuete tre ...

Ciclismo femminile - Trofeo Binda 2018 : Katarzyna Niewiadoma trionfa in solitaria - Chantal Blaak seconda. Decima Elisa Longo Borghini : Finalmente Katarzyna Niewiadoma! La 23enne polacca, passata quest’anno alla Canyon SRAM, trionfa in solitaria nella 20ma edizione del Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio, conquistando così, dopo tanti piazzamenti, la prima vittoria in una grande classica. Completano il podio le olandesi Chantal Blaak e Marianne Vos, con la campionessa del mondo che vince la volata per il secondo posto. Una giornata molto dura a causa della forte ...

Ciclismo femminile - Trofeo Binda 2018 : Coryn Rivera cerca il bis - Chantal Blaak e Marianne Vos le rivali. L’Italia punta su Longo Borghini : Tutto pronto per 20ma edizione del Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio, che si correrà domenica e anche quest’anno vedrà alla partenza le più forti cicliste del mondo. Una corsa che varrà anche come terzo appuntamento del Women’s WorldTour, il massimo circuito del Ciclismo femminile. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite della gara. Il percorso Partenza da Taino e arrivo posto a Cittiglio dopo 131 km. I primi ...

Ciclismo femminile - Trofeo Binda 2018 : il percorso ai raggi X. Quattro giri del circuito di Cittiglio : Domenica riparte il World Tour femminile e lo fa in Italia, con una prova storica del calendario internazionale: il Trofeo Alfredo Binda – Gran Premio Comune di Cittiglio, giunto alla 20esima edizione. Andiamo a vedere il percorso che vedrà sfidarsi tutte le migliori atlete del mondo. Partenza da Taino, da dove inizierà un tratto di circa 20 chilometri che porterà per la prima volta a Cittiglio e a transitare sul traguardo, dove inizierà ...

Ciclismo femminile - Trofeo Binda 2018 : programma - orari e tv : La corsa sarà trasmessa dalle 14.30 in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su OASport , tramite la collaborazione con PMG Sport, . Di seguito il programma completo. Trofeo Binda Domenica 18 ...

Ciclismo femminile - Ronde van Drenthe 2018 : Amy Pieters vince allo sprint - battuta Alexis Ryan. Quarto posto per Marta Bastianelli : L’olandese Amy Pieters conquista la Ronde van Drenthe femminile, seconda prova del Women’s WorldTour. L’atleta della Boels – Dolmans si è imposta su traguardo di Hoogeveen con un grandissimo sprint in cui è riuscita a battere la statunitense Alexis Ryan. Il primo tentativo di fuga parte subito dopo il via con due atlete: la danese Louise Norman Hansen (Virtu Cycling) e la belga Annelies Dom (Lotto Soudal). Dopo circa 20 km accade però ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : i risultati delle qualificazioni del chilometro a cronometro maschile e delle eliminatorie del keirin femminile : Si è conclusa la sessione mattutina della quinta ed ultima giornata di gare dei Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Nelle gare svolta stamane non erano presenti azzurri, andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Partiamo dalle qualificazioni del chilometro a cronometro maschile, dove l’olandese Jeffrey Hoogland ha fatto registrare il miglior tempo in 59.517. Alle sue spalle troviamo l’australiano Matthew Glaetzer con 59.733 e ...

Ciclismo femminile - Strade Bianche 2018 : dominio di Anna van der Breggen. Battute Katarzyna Niewiadoma ed Elisa Longo Borghini : L’olandese Anna van der Breggen domina la quarta edizione della Strade Bianche femminile e mette subito il primo sigillo nell’UCI Women’s WorldTour 2018. La campionessa olimpica ha conquistata la vittoria in solitaria dopo una straordinaria azione sul penultimo tratto di sterrato. Arriva invece un altro secondo posto per la polacca Katarzyna Niewiadoma, mentre la campionessa italiana Elisa Longo Borghini, cede nel finale e chiude al terzo ...

