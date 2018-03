RollerCoaster Tycoon per Switch | vediamo il primo gameplay offscreen

Atari lancia il crowdfunding per RollerCoaster Tycoon su Switch : Atari ha dato il via ad una raccolta di fondi sulla piattaforma StartEngine , riporta Gematsu.L'obbiettivo è quello di raccogliere tra i 10.000 dollari e gli 1.07 milioni per la realizzazione di RollerCoaster Tycoon per Nintendo Switch.RollerCoaster Tycoon per Switch sarà un titolo originale della serie appositamente realizzato per la console ibrida che ha tanto fatto parlare di se negli ultimi mesi per le sorprendenti vendite. Il gioco ...