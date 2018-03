Juve | altro guaio per Allegri | problema al ginocchio per Khedira

Diretta/ Juventus Utena Avellino (risultato finale 77-77) : altro pareggio per la Scandone! (Europe Cup) : Diretta Juventus Utena Avellino, risultato finale 77-77: altro pareggio per la Scandone in una partita di Europe Cup, questa nell'andata dei quarti di finale giocata in Lituania(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 19:25:00 GMT)

Juventus - dopo Chiellini altro stop in difesa : tegola Alex Sandro Video : La Juve sta godendo di alcuni giorni di riposo visto che questo weekend il campionato sara' fermo per lasciare spazio alle nazionali. Ma in casa bianconera si pensa soprattutto a recuperare gli infortunati e su questo fronte le notizie non sono troppo confortanti. Infatti, poco fa la #Juventus ha saputo che Alex Sandro si è infortunato mentre si stava allenando con la nazionale brasiliana. Problema alla coscia per Alex Sandro Alex Sandro, in ...

Un ex Juve 'snobba' l'Inter e sceglie un altro club : Ieri l'Inter alle ore 12:30, ha aperto la giornata della 29esima giornata del campionato di Serie A, mettendo in cassaforte 3 punti importanti per un piazzamento in Champions League. Gli uomini guidati da Luciano Spalletti, si sono imposti al "Marassi" con un eclatante 5-0, dove il capitano e attaccante, Mauro Icardi, ha realizzato un fantastico poker, arrivando a quota 103 in Serie A, il decimo nelle storia della Beneamata. Ad aprire le ...

Marotta svela : “Wilshere alla Juventus? Stiamo per prendere un altro calciatore…” : La Juventus in campo per la gara di campionato contro la Spal, prima del match interessanti indicazioni da parte di Marotta ai microfoni di Premium Sport: “Wilshere? Noi ogni giorno, periodicamente siamo sempre indicati come squadre che comprano. Abbiamo una rosa numericamente sufficiente per affrontare tutte le nostre competizioni. Nel nuovo ciclo con Andrea Agnelli siamo migliorati da questo punto di vista. Coglieremo delle opportunità, ...

Marino : 'Lichtsteiner-Juve - altro che finita e addio a giugno! Potrebbe...' : Dagli studi di Rai Sport , Pierpaolo Marino si esprime così sul futuro di Stephan Lichtsteiner : 'Non è detto che sia finita con la Juventus per Lichtsteiner e che sia addio a giugno. Potrebbe rinnovare, non lo ...

Milan - Raiola parla di Bonaventura con la Juve. E spunta un altro club : Mino Raiola ha parlato dell'idea Jack Bonaventura con la Juventus. Lo fa sapere Ciro Venerato di Rai Sport , il Milan però non vorrebbe privarsene ma Raiola ha fatto presente che su Bonaventura c'è anche un top club tedesco, riconducibile al Borussia Dortmund .

Juventus-Dybala - sarà il gol scudetto? Il Napoli crolla - Sarri firma la resa : “Juve di un altro pianeta…” : Juventus-Dybala, sarà il gol scudetto? Il Napoli crolla, Sarri firma la resa: “Juve di un altro pianeta…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Dybala- Un gol che potrebbe riscrivere la storia del campionato. Dybala gela l’Olimpico al minuto 93′. Un gol di pregevole fattura. Un gol da fenomeno. Finta, dribbling sullo ...

Napoli - Sarri : "Lotta scudetto? Riguarda solo la Juve - è di un altro pianeta" : "La lotta scudetto Riguarda la Juventus e basta - dice Maurizio Sarri a Premium Sport nel post partita di Napoli-Roma -. Noi abbiamo cercato di renderle la vita difficile e ci proveremo fino alla ...

Calciomercato Juventus - bomba dall’Inghilterra : pronto un altro sgarbo al Napoli : Calciomercato Juventus – Settimana chiave per la Juventus, si avvicina la giornata di campionato, per i bianconeri difficile trasferta sul campo della Lazio ma il pensiero è rivolto anche al ritorno di Champions League contro il Tottenham, i bianconeri chiamati ad andare a vincere in Inghilterra per ottenere il pass dei quarti. Nel frattempo si pensa al mercato ed in questo senso arriva una bomba direttamente dall’Inghilterra, la ...

Calciomercato : Juventus-Florenzi - un altro Pjanic? : 1 di 3 Successiva TORINO - Sui piatti della bilancia del mercato 'ballano' due opzioni: rinnovo del contratto da un lato; partenza dall'altro. E non è detto che il primo escluda la seconda, a ...

Juventus - De Sciglio 'Con Mazzarri un altro Toro - sarà una bolgia' : La prima parte arriverà sul catalogo della piattaforma streaming più famosa del mondo il prossimo 16 febbraio, mentre la seconda in estate. I tifosi di tutto il mondo avranno infatti accesso al '...

Juve - la verità sull'affare Praet : il colpo programmato a gennaio era un altro : Lo scouting della Juventus è attivo sempre, in qualsiasi zona del mondo. E uno dei talenti più seguiti tra i centrocampisti in passato è stato senza dubbio Dennis Praet , belga di proprietà della Sampdoria con un passato da enfant prodige all'Anderlecht, dove la ...

Juventus Women - la storia di un altro 'grande amore' : Al primo anno di Serie A la Juventus Women guidata da Rita Guarino è già da record: 12 vittorie su 12 partite disputate per le bianconere, al comando della classifica del campionato femminile. ...