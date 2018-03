Gli scienziati come devono comunicare sui social network?

Oltre 150 cetacei spiaggiati in Australia : le foto choc. 'Gli scienziati non sanno perché' : Si trova nella maggior parte delle acque in tutto il mondo. Gli scienziati non sanno perché avvengano gli spiaggiamenti di massa. Rebecca Wellard , ricercatrice alla Curtin University di Sydney, ...

Oltre 150 cetacei spiaggiati in Australia : le foto choc. "Gli scienziati non sanno perché" : Un gruppo di Oltre 150 cetacei è stato ritrovato su una spiaggia dell'Australia sudoccidentale. Le autorità stanno lavorando per salvare i 15 esemplari sopravvissuti. Il gruppo di...

Gli allegri e distratti "scienziati" del razzismo italiano : Ne derivarono danni gravissimi, protrattisi fin quando l'onda d'urto del Sessantotto provocò la tardiva resa dei conti con un mondo ormai morente, che aveva però tenacemente e per anni continuato a ...

Agopuntura con le api - ecco cos’è l’apipuntura e perché Gli scienziati la sconsigliano : (Foto: Barcroft Media/Getty Images) Trattamenti estetici a base di veleno d’api, ma anche rimedi per una lunghissima lista di patologie che vanno dai reumatismi al cancro: è questa, in estrema sintesi, la promessa della cosiddetta apipuntura, una pratica che consiste nel farsi pungere volontariamente e regolarmente dalle api da miele. Il pretesto per parlarne è la notizia rilanciata anche dal Corriere: da pochi giorni è emerso che ...

morto Stephen Hawking - uno deGli scienziati più famosi al mondo - : Costretto alla sedia a rotelle a causa di una grave patologia, gli interessi di Hawking si focalizzarono soprattutto sulla scienza e sulla formazione dei buchi neri, applicando le teorie quantistiche ...

Gli scienziati si oppongono a Grey's Anatomy : Grey's Anatomy è realmente accurata in campo medico? Dopo ben 14 stagioni della serie sulla medicina più amata dal pubblico, alcuni dubbi vengono sollevati da una ricerca pubblicata su Trauma Surgery & Acute Care Open. Le loro "accuse" non si basano solo sull'affascinante aspetto dei medici del "Grey Sloan Hospital", ma bensì sulle loro capacità. Com'è possibile che questi medici riescano a diagnosticare e guarire una serie infinita di ...

Mercoledì a CaGliari laurea honoris causa a due scienziati per ricerca sui farmaci - Sardiniapost.it : ...recentemente ha focalizzato i suoi studi sulla valutazione dell'efficacia di estratti vegetali descritti dalla medicina tradizionale cinese mediante le metodologie innovative proprie della scienza ...

"Nell'epoca dei somari l'unica difesa possibile sono Gli scienziati che sanno comunicare" : Nella scienza contano solo le opinioni comprovate e verificabili. Detto questo, per altri versi, è l'ambito più democratico di tutti. Non conta se si è ricchi o poveri, famosi o no, se un enunciato ...

«Nell'epoca dei somari l'unica difesa possibile sono Gli scienziati che sanno comunicare» : Matteo Sacchi Roberto Burioni è uno dei più importanti virologi attivi in Italia , sue alcune delle ricerche più interessanti sugli anticorpi monoclonali, . Negli ultimi anni si è molto impegnato ...

Crescita - scienziati più ottimisti deGli economisti : Impossibile sperare di tornare agli anni 1995-2005, ma l’intelligenza artificiale potrebbe cambiare le carte in tavola - La ripresa dello sviluppo fungerà da catalizzatore del cambiamento, tanto che le imprese saranno in grado di investire e di introdurre nuove tecnologie...

La cifra ideale per la felicità : il calcolo deGli scienziati : È famoso il detto secondo il quale i soldi non fanno la felicità, poiché essi non possono comprare l’amore oppure accrescere la ricchezza interiore. Nonostante questo, non c’è dubbio sul fatto che la comodità di una condizione economica stabile o agiata possa dare una gran bella spinta verso la felicità. Ma ci basterebbe il giusto necessario per vivere oppure vorremmo qualcosa di più, quella che si definisce la cosiddetta ricchezza? A tal ...

Gli scienziati russi hanno creato confezioni in pellicola ecologicamente sicure - : Lo scopo è stato la creazione di involucri in pellicola di confezioni per prodotti alimentari ecologicamente sicure e con permeabilità selettiva ai gas. I risultati dello studio sono stati pubblicati ...

Gli scienziati contro Grey's Anatomy : "I pazienti guariscono troppo velocemente. False aspettative" : Guarigioni troppo veloci e il rischio di creare aspettative irrealistiche nei pazienti. Con queste accuse finisce sul banco degli imputati a livello scientifico Grey's Anatomy, una delle serie tv più amate, giunta alla quattordicesima edizione.Secondo uno studio del Dignity Health St. Joseph's Hospital and Medical Center di Phoenix in Arizona, pubblicato online sulla rivista Trauma Surgery & Acute Care Open, mentre molte serie TV ...

Detriti spaziali - il problema visto daGli scienziati : La spazzatura spaziale è un problema che sta impegnando da anni gli scienziati delle agenzie spaziali di tutto il Mondo. Satelliti danneggiati, rottami provenienti dai lanciatori, immondizia abbandonata dagli astronauti durante le missioni sono tutti oggetti inquinanti e potenzialmente pericolosi per le prossime rotte per l’osservazione spaziale, nonché per la Stazione spaziale internazionale, in orbita a tutta velocità attorno alla Terra. In ...