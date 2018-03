Elisabetta Casellati | Lo Stato non può equiparare matrimonio e unioni civili

huffingtonpost

(Di sabato 24 marzo 2018), candidata del centrodestra alla presidenza del Senato, sul concetto di famiglia ha le idee chiare. E le ha enunciate al convegno "La famiglia è una. I diritti sono per tutti", promosso a Roma dall'associazione "Italia più" nel gennaio 2016."La famiglia non è un concetto estensibile - ha affermato -. Lonon può, né far crescere un minore in una coppia che non sia famiglia. Le diversità vanno tutelate ma non possono diventare identità, se identità non sono".ha ammonito: "Non si può fare confusione, la parola usata dal Papa pochi giorni fa: ogni omologazione sarebbe un'improvvida sovrapposizione e un offuscamento di modelli non sovrapponibili".