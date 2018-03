Fisco - Cgia : più tasse e meno welfare - 18 milioni di italiani a rischio povertà : "In via generale - prosegue in una nota la Cgia - questa operazione è stata perseguita attraverso "uno smisurato aumento delle tasse, un forte calo degli investimenti pubblici e un corrispondente ...

Cgia : più tasse e meno welfare - in Italia 18 milioni di persone a rischio povertà : Il rischio di povertà o di esclusione sociale in Italia tra il 2006 e il 2016 è aumentato di quasi 4 punti percentuali, raggiungendo il 30% della popolazione. Il livello medio europeo è invece salito solo di un punto, attestandosi al 23,1 %

Cgia Mestre : autonomi versano più Irpef : 10.51 I lavoratori autonomi versano più Irpef di dipendenti e pensionati. Lo rileva la Cgia la quale ricorda che l'Irpef è la principale imposta pagata dai contribuenti. A versarla sono solo le persone fisiche (pensionati, lavoratori autonomi e dipendenti) e come risulta dalle dichiarazioni dei redditi del 2016 questi soggetti danno all'erario oltre 155mld all'anno; l'incidenza di questo gettito sul totale delle entrate tributarie è pari al 33%

