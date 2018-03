BE sigla accordo strategico nella bancassurance : BE ha siglato un accordo strategico di collaborazione per il periodo 2018-2024 con un primario gruppo europeo nel settore della bancassurance . Una notizia che non scalda più di tanto il titolo che ...

Trasporti - Assologistica e UIRR siglano accordo per il trasporto combinato : Teleborsa, - Assologistica , Associazione nazionale degli operatori di logistica in conto terzi, e UIRR , International Union of Combined Road-Rail Transport Companies, , Associazione europea degli ...

Italgas sigla accordo con consumatori per la telelettura : Teleborsa, - Italgas e 14 tra le maggiori Associazioni dei consumatori riconosciute dal CNCU , Consiglio Nazionale dei consumatori e degli Utenti , hanno formalizzato, presso il Ministero dello ...

Prysmian sigla accordo quadro con Terna : Teleborsa, - Prysmian si è aggiudicata un contratto quadro di fornitura, posa e pronto intervento di cavi 220 kV con l'operatore del sistema di trasmissione nazionale Terna , attraverso la controllata ...

TerniEnergia sigla accordo per cessione di dieci impianti fotovoltaici : Teleborsa, - TerniEnergia , tramite le proprie controllate Energia Alternativa e Solter , ha sottoscritto un accordo per la cessione a un primario operatore di investimento internazionale di dieci ...

Palermo : assistenza domiciliare a pensionati - siglato accordo Comune-sindacati : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - siglato l'accordo fra il Comune di Palermo e i sindacati dei pensionati per il servizio di assistenza domiciliare. L'intesa, sottoscritta da Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilpensionati Palermo, prevede che ad usufruire del Sad (servizio assistenza domiciliare) siano i pensionat

Montagna : siglato accordo Gdf e Cnsas per migliore collaborazione soccorso : Milano, 14 mar. (AdnKronos) - È stato siglato oggi un protocollo d'intesa tra il Comando regionale Lombardia della Guardia di finanza e il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico lombardo (Cnsas), al fine di consolidare e potenziare la collaborazione tra le parti nelle attività operative socc

Bari -siglato l'accordo tra Regione Puglia - Comieco e Ager per incrementare la raccolta differenziata di carta e cartone : ... che permetteranno alla Puglia di essere più autosufficiente nello smaltimento dei rifiuti e di imboccare finalmente la strada, concreta, dell'economia circolare. Per questo bisogna aumentare sin da ...

Perugina siglato accordo Greco - Cgil - obiettivo accompagnare e tutelare lavoratori : da Fabrizio Ricci È stato raggiunto poco fa l'accordo tra sindacati, Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil , insieme alla Rsu Perugina, con Nestlé Italia , rappresentata dal direttore del personale Stefano ...

Ryanair - scontro tra sindacati sull'accordo siglato dall'Anpac : ROMA - sindacati contro sul caso Ryanair. La compagnia irlandese ha riconosciuto ieri la rappresentanza piloti dell'Anpac scatenando la reazione delle sigle di categoria che invece non hanno stretto ...

DuPont Photovoltaic e Moroni & Partners siglano accordo di collaborazione : ..."La nostra vasta esperienza nell'individuare e risolvere i problemi degli impianti fotovoltaici attraverso verifiche tecnico/strumentali avanzate e il consolidato know-how di DuPont nella scienza dei ...