VOTO DI SCAMBIO IN PUGLIA | ASSESSORE MAZZARANO SI DIMETTE Consiglieri di FI all' attacco

Sospetto VOTO di scambio - si dimette l’assessore regionale pugliese Mazzarano (Pd) : Dopo un servizio trasmesso da Striscia la Notizia, l'assessore allo Sviluppo economico della regione Puglia Michele Mazzarano si è dimesso. Un testimone intervistato dal programma di Mediaset sostiene che l'assessore non avrebbe pagato l'affitto di un locale in campagna elettorale promettendo invece l'assunzione dei due figli del proprietario.Continua a leggere

REDDITO DI CITTADINANZA/ L'imbroglio di M5s e quel Sud condannato al VOTO di scambio : A Bari si sono viste file agli sportelli dei Caf del Comune di persone che chiedevano i moduli per avere il REDDITO di CITTADINANZA, promesso da M5s.

Il VOTO di scambio? I fuorisede di Casa Surace lo fanno così : il video dedicato alle elezioni : A tre giorni dalle elezioni, anche Casa Surace, il collettivo di attori e videomaker famosissimo sul web, pubblica un video dedicato all’appuntamento del 4 marzo. A a modo suo parla dello “scambio di voti”, che nella Casa dei fuorisede in partenza per andare a votare, diventa uno “scambio di vuoti” L'articolo Il voto di scambio? I fuorisede di Casa Surace lo fanno così: il video dedicato alle elezioni proviene da Il ...

Elezioni - Di Battista nel paese natale di Renzi : “Anche qui a Rignano VOTO di scambio - andate a votare” : “Il voto di scambio è anche qui a Rignano sull’Arno, per questo dovete andare a votare. Più cittadini andranno a votare e più l’incidenza del voto controllato diminuirà. Chi pensa di non andare a votare fa il più grande favore ai politici”. Lo ha detto Alessandro Di Battista a margine di una iniziativa elettorale M5s a Rignano sull’Arno, paese in provincia di Firenze, dove ha origini e vive la famiglia del ...

I vescovi di Reggio e Locri agli elettori : 'Basta connivenza con la mafia - dite no al VOTO di scambio' : Due settimane fa, a lanciare il monito era stato l'arcivescovo della diocesi Locri-Gerace, monsignor Francesco Oliva. In una riflessione sull'esigenza di non consegnarsi 'nelle mani di traffichini, ...

L'imprenditore Piero Di Nino condannato per estorsione ma non ci fu VOTO di scambio : I PIU' LETTI SBILANCIO Comune Chieti ad un passo dal dissesto, revisori: 'forti criticità' TERREMOTI Rischio sismico nelle aree costiere e collinari: 'nel passato danni da plurimi eventi' SCIENZA ...

La Cei non si immischia ma i vescovi calabresi lanciano appelli per fermare il VOTO di scambio : La politica 'è cosa seria: non è qualcosa di accessorio da lasciare nelle mani di traffichini, affaristi e ciarlatani'.