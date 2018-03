' Serve nuova tutela utenti digitali'

Piero Angela - Viaggio nell'antica Roma/ “Serve una nuova cultura : prepariamo i giovani al mondo che cambia” : Piero Angela, Viaggio nell'antica Roma: “Serve una nuova cultura: prepariamo i giovani al mondo che cambia”. Le ultime notizie sul noto divulgatore scientifico e il suo nuovo progetto(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 20:44:00 GMT)

'Viviamo in una società maschilista in cui prevale la logica fallica. Serve una nuova mentalità. Anche in politica' : Chi non vuole venire in Italia per visitarla? Però gli italiani scappano perché vivono in un mondo che non è più al passo con le esigenze. Io vorrei vedere aldilà di quello che viene proposto. Il ...

Syusy Blady : "Viviamo in una società maschilista in cui prevale la logica fallica. Serve una nuova mentalità. Anche in politica" : Si chiama Maurizia Giusti, ma è per tutti Syusy Blady. Nell'immaginario comune è legata a Patrizio Roversi, con cui ha viaggiato per vent'anni intorno al mondo, divenendo un'anticipatrice inconsapevole dei reality show. A fatica poi si è conquistata una sua indipendenza lontana dal piccolo schermo. Adesso vive a Bologna, si dedica al sito di Turisti per Caso, e ha fondato un altro portale che intreccia il viaggio al nostro ...

[L'intervista] Gori - lo sconfitto : "Populisti troppo forti. Ora al Pd Serve una nuova leadership" : Del resto, fra parte un po' del gioco della politica: o si vince o si perde. A volte le sconfitte possono essere la premessa di vittorie che verranno, se le si prende con l'intelligenza del caso. Lei ...

Renzi lascia Pd : ora Serve pagina nuova : 18.32 Renzi lascia la guida del partito. Quella di ieri è stata una "sconfitta netta che ci impone di aprire una pagina nuova all'interno del Pd", dice il segretario del Pd in conferenza stampa al Nazareno. "Lascio la guida del Pd. E' ovvio. E come previsto dallo statuto ho chiesto al presidente del Pd Matteo Orfini di convocare l'assemblea nazionale per aprire la fase congressuale", afferma.

Tobia Zevi - candidato con il Pd nel collegio del litorale romano : "A Ostia Serve una nuova normalità - la colpa della casa popolare a Giuseppe Spada è della Raggi" : "Quell'assegnazione si poteva e soprattutto si doveva evitare. La responsabilità è del Comune, della Raggi". Tobia Zevi, candidato con il Pd per la Camera nel collegio di Ostia-Fiumicino, è indignato per la nuova vicenda che ha riportato Ostia sotto i riflettori, cioè l'assegnazione di una casa popolare a Giuseppe Spada, esponente dell'omonima famiglia con precedenti per reati contro il patrimonio e furto. Non ci ...

Turismo : Musumeci - in Sicilia Serve nuova strategia - non si vive di rendita : Palermo, 12 feb. (AdnKronos) – “A due mesi dall’insediamento ci stiamo interrogando come Governo regionale su quello che è possibile fare, su quello che non è stato fatto e su quello che è stato fatto male. Abbiamo capito di non poter vivere di rendita: il turista non si aspetta, va cercato a casa propria. serve una nuova strategia turistica, abbiamo la materia prima ma abbiamo perso alcuni appuntamenti importanti”. A ...