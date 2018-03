”Non avete ancora capito?” Daniele Bossari | svelato il mistero dell’auricolare Dopo lo

caffeinamagazine

(Di giovedì 22 marzo 2018), vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è uno degli opinionisti dell’Isola insieme a Mara Venier. II mese scorso il futuro marito di Filippa Lagerback era finito nell’occhio del telegiornale satirico per via degli auricolari che porta nelle dirette del reality show. Durante la quinta puntata dell’Isola dei famosi, il pubblico si ricorderà che a un certo punto, rivolto alla naufraga Eva Henger, ha domandato: “Eva, ma dove vuoi arrivare?”. L’opinionista si riferiva al fatto che la ex pornostar non aveva e non ha nessuna intenzione di mollare la presa sul “canna-gate”. “Voglio la verità”, aveva risposto la Henger. L’atteggiamento del vincitore del Grande Fratello Vip era apparso molto strano e Striscia la notizia, come sempre, aveva voluto vederci chiaro. ...