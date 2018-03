Informazione e fiducia

huffingtonpost

(Di giovedì 22 marzo 2018) In tempi di fake news e di dilagante diffusione in rete di informazioni manipolate e infondate, resta controversa la diatriba sulla maggiore o minore affidabilità di internet rispetto ai media tradizionali, che vivono una costante emorragia di pubblico, con contrazione dei fatturati pubblicitari e discesa verticale del numero di ascoltatori e lettori.Nonostante questa agonia, una recente ricerca di Ebu, l'Unione europea di radiodiffusione (in inglese: European Broadcasting Union) ovvero l'ente che associa diversi operatori pubblici e privati del settore della teleradio diffusione, evidenzia come i media tradizionali siano ancora i mezzi percepiti come più affidabili dal pubblico.Sono i dati che emergono dall'indagine "Trust in media 2018", presentata nei giorni scorsi, in un contesto in cui lain generale dei cittadini europei nei media è ai minimi storici, ...