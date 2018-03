IL SEGRETO | anticipazioni puntata di venerdì 23 marzo 2018

IL SEGRETO / Una nuova casa per Candela - Severo e il loro bambino (anticipazioni 22 marzo) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 22 marzo: Candela riprende la sua attività di pasticcera e si trasferisce insieme a Severo e a Carmelito nell'abitazione al piano di sopra.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 12:26:00 GMT)

Anticipazioni Il SEGRETO : cosa succede a FINE APRILE 2018? : Oltre alla nascita dei primi problemi tra i nuovi protagonisti Saul Ortega (Ruben Bernal) e Julieta Uriarte (Claudia Galan), i telespettatori italiani de Il segreto assisteranno a tantissimi colpi di scena nelle puntate in onda attorno a FINE APRILE 2018; scopriamo tutto quello che succederà attraverso il nostro post che racchiude tutte le Anticipazioni principali della telenovela: Scontro tra Beatriz e Marcela. Esasperata dalla vicinanza tra ...

Il SEGRETO anticipazioni 22 marzo 2018 : Candela torna a Puente Viejo : Candela torna finalmente a casa, ma non è contenta, la donna farà pressione su Severo per abbandonare quel luogo di tristi ricordi.

Il SEGRETO - anticipazioni puntate settimanali dal 26 al 30 marzo 2018 : Nuovi appuntamenti con Il Segreto durante la prossima settimana. Da lunedì 26 al 30 marzo 2018 ci accorgeremo di un sentimento di cui si parlerà molto negli episodi a venire. Prudencio incontrerà Julieta e sarà immediatamente preso dalla giovane. Il fratello Saul prova amore per la donna che ha affrontato ed affronterà ancora brutti momenti, che succederà a Puente Viejo? anticipazioni Il Segreto: appuntamenti con l’amore Saul e Prudencio, ...

Il SEGRETO : SEVERO e CANDELA litigano a causa di VENANCIA [anticipazioni] : La comparsa a Puente Viejo di VENANCIA Almagro (Inma Sancho), l’ex suocera di CANDELA Mendizabal (Aida De La Cruz), porterà una serie di problemi nelle prossime puntate de Il Segreto: attribuendo all’anziana ogni responsabilità sulla morte del primogenito Santiago, la pasticciera rifiuterà categoricamente di avere a che fare con lei e, quando la stessa VENANCIA le domanderà perdono per tutto il male che le ha fatto, dirà di non ...

Il SEGRETO - anticipazioni : puntate dal 26 al 30 marzo 2018 : Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti de “Il Segreto”. Tante le vicende che ci attendono nella settimana compresa dal 26 al 30 marzo 2018. Ecco nel dettaglio...

IL SEGRETO - puntata di giovedì 22 marzo 2018 [anticipazioni] : Anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 22 marzo 2018: Dopo che Julieta si è scontrata con Donna Francisca, Saul corre da lei per calmarla ma la ragazza è molto in ansia… Prudencio offre aiuto alla Montenegro per risolvere il problema delle terre di proprietà della dark lady occupate abusivamente… Hernando è in forte difficoltà: l’uomo non ha tutto il denaro che serve per sdebitarsi con l’usuraio. A quel punto lo ...

Il SEGRETO anticipazioni : Francisca terrorizza Candela - Raimundo interviene : Anticipazione Il Segreto: Donna Francisca minaccia Candela Le anticipazioni de Il Segreto annunciano che Candela viene terrorizzata ancora da Donna Francisca. Questa volta la dark lady di Puente Viejo riesce a far cadere nel panico la dolce pasticcera. Ricordiamo che l’astio tra la Montenegro e Candela è iniziato diverso tempo fa. Infatti, la Menzibal era […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Francisca terrorizza Candela, Raimundo ...

Il SEGRETO anticipazioni 21 marzo 2018 : Hernando non riuscirà a pagare l'usuraio : Gli affari del Dos Casas vanno male e l'uomo teme di non riuscire a pagare l'usuraio con cui è indebitato.

IL SEGRETO / Anticipazioni 21 marzo : il ritorno di Candela e del piccolo Carmelito : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 21 marzo: Candela torna a Puente Viejo insieme al piccolo Carmelo Jr. Donna Francisca e Julieta litigano ancora davanti ad Emilia.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 10:52:00 GMT)

Il SEGRETO : FRANCISCA cerca di spaventare JULIETA [anticipazioni] : Il rapporto burrascoso tra FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) e JULIETA Uriarte (Claudia Galan) influenzerà le prossime settimane di programmazione de Il Segreto: come abbiamo avuto modo di anticipare nei nostri precedenti post, le due donne entreranno in contrasto persino per la costruzione di una casa destinata alla compaesana Rosa Martinez (Pilar Berges), abbandonata da un marito violento e con tre figlie piccole a carico… Le ...

Anticipazioni Il SEGRETO trama puntate 26-30 marzo 2018 : Julieta tiene testa a Francisca! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 26 a venerdì 30 marzo 2018: è guerra tra Francisca e Julieta. Prudencio propone di appiccare un incendio… Anticipazioni Il Segreto: Julieta salva Prudencio che rischia di annegare! Mauricio chiede a Fe di indagare sui segreti di Nazaria! Le condizioni di salute di Camila peggiorano di giorno in giorno! Il fratello di Saul ha un piano per sgomberare gli ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di mercoledì 21 marzo 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 21 marzo 2018: Donna Francisca e Julieta non riescono proprio ad andare d’accordo e infatti hanno un nuovo scontro in presenza di Emilia Ulloa… Candela Mendizabal si presenta inaspettata a casa di Adela… Hernando Dos Casas è molto in ansia, in quanto gli affari non vanno come lui auspicava e dunque non sarà in grado di pagare la rata del prestito… Da non perdere: ...

Che fine ha fatto Carmelito? La verità sul figlio di Candela e Severo - anticipazioni future Il SEGRETO : Che fine ha fatto Carmelito? Le anticipazioni spagnole del Segreto hanno come argomento principe proprio la scomparsa di Carmelito: Candela e Severo, nell'ultima stagione, cercheranno instancabilmente il bambino, fino a quando non verranno a conoscenza di una drammatica verità. Ci saranno le loro vite in ballo e non sarà facile il periodo che saranno chiamati ad affrontare. Credevano che, una volta messo fuori gioco Cristobal, la loro vita ...