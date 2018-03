Huawei Y5 | Y6 e Y7 2018 | ecco probabili specifiche tecniche e prezzi

Huawei Mate 10 Pro si aggiorna a fine marzo 2018 : dettagli sul firmware : Disponibile al download il nuovo aggiornamento firmware a fine marzo 2018 per Huawei Mate 10 Pro: ecco i dettagli sulle novità introdotte sul dispositivo.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Huawei Mate 10 Pro che da poche ore l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware che dovrebbe arrivare molto presto (o è già arrivato per alcuni) nel nostro paese.Huawei Mate 10 Pro nuovo aggiornamento firmware di ...

Huawei Y7 2018 avrà una doppia fotocamera posteriore - come conferma il TENAA : Sembra che i render circolati in Rete un paio di giorni fa non siano relativi a Huawei Y7 2018, ma a un altro smartphone. Il nuovo Y7 infatti, secondo la certificazione del TENAA, può contare su una doppia fotocamera posteriore. L'articolo Huawei Y7 2018 avrà una doppia fotocamera posteriore, come conferma il TENAA proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android più veloci per AnTuTu febbraio 2018 : Huawei al Top : Secondo la recente classifica stilata dal Benchmark AnTuTu, gli Smartphone Android di Huawei sono i più veloci sul mercato: ecco i dettagli sulle posizioniTorna la classifica di AnTuTu, l’App Benchmark più utilizzata dagli utilizzatori di Smartphone Android e non in tutto il mondo che fornisce dettagli e informazioni sulle potenzialità hardware dei dispositivi mobili.A febbraio 2018 la nuova classifica AnTuTu dedicata agli Smartphone ...

Huawei Y7 2018 si mostra in un immagine : alcune caratteristiche : Il successore dell’attuale Huawei Y7, ovvero la versione 2018, si mostra in un immagine render: ecco cosa sappiamo delle sue caratteristiche principali.Giusto un paio di giorni fa è stato annunciato l’Huawei Y9 2018, un dispositivo di tutto rispetto con sistema operativo Android Oreo e display in formato 18:9.Oggi il web ci ha permesso di dare una prima occhiata sul prossimo Huawei Y7 2018, che dovrebbe posizionarsi uno scalino sotto ...

Primo sguardo a Huawei Y7 2018 - in arrivo nei prossimi mesi senza notch : Scopriamo il possibile aspetto di Huawei Y7 2018, che dovrebbe utilizzare uno schermo con fattore di forma 18:9, anche se non sono ancora disponibili dettagli sulla scheda tecnica. L'articolo Primo sguardo a Huawei Y7 2018, in arrivo nei prossimi mesi senza notch proviene da TuttoAndroid.

Huawei Y9 (2018) è ufficiale : 4 camere - display 18 : 9 e batteria da 4000 mAh : Ufficializzato proprio da poche ore il nuovo Huawei Y9 (2018) in Asia con 4 fotocamera (due davanti e due dietro), display 18:9, batteria da 4000 mAh e altro: i dettagli.Giusto qualche ora fa il colosso cinese ha presentato un nuovo smartphone android di fascia media che in parte riprende alcune caratteristiche dell’Huawei Mate 10 Lite ma le proporrà a prezzo più contenuto.Huawei Y9 (2018) è ufficiale: qualche dettaglio in piùStiamo ...

Huawei Y9 (2018) è ufficiale : non male per 200 euro - ma poco originale : Huawei Y9 (2018) è stato svelato oggi da Huawei e sfortunatamente, come anticipato dalle indiscrezioni degli ultimi giorni, non è nulla di che, nel senso che è il solito smartphone di Huawei di fascia bassa-media. L'articolo Huawei Y9 (2018) è ufficiale: non male per 200 euro, ma poco originale è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il presunto Huawei Y9 (2018) svelato dentro e fuori da un nuovo esauriente leak : Huawei Y9 (2018) sarebbe stato quasi completamente svelato da un nuovo esauriente leak: ecco le possibili specifiche tecniche, il design e le colorazioni del nuovo smartphone che la casa cinese potrebbe presentare a breve. L'articolo Il presunto Huawei Y9 (2018) svelato dentro e fuori da un nuovo esauriente leak è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei P Smart si aggiorna a inizio marzo 2018 : ecco le novità : Huawei P Smart in Italia sta iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento firmware: ecco le principali novità del nuovo software.Segnaliamo a tutti i possessori italiani del nuovo Huawei P Smart, che da poche ore l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware.Huawei P Smart si aggiorna a inizio marzo 2018: ecco le novità del nuovo firmwarePiù nello specifico si tratta del firmware seriale FIG-LX1 8.0.0.128(C432), ...

Huawei Y9 (2018) in arrivo con display da 5 - 93 pollici e quattro fotocamere : Huawei Y9 (2018) è il nome di uno degli smartphone che il produttore cinese si starebbe preparando a lanciare sul mercato. Ecco cosa sappiamo di lui L'articolo Huawei Y9 (2018) in arrivo con display da 5,93 pollici e quattro fotocamere è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei P9 Lite No Brand si aggiorna con un nuovo firmware a inizio marzo 2018 : Primi feedback in Italia che l’Huawei P9 Lite No Brand sta ricevendo un nuovo aggiornamento firmware a inizio marzo 2018: i dettagli.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Huawei P9 Lite No Brand, ovvero non acquistato tramite operatori telefonici, che da qualche ora l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware.Huawei P9 Lite nuovo aggiornamento firmware a marzo 2018: ecco i dettagliPiù nello ...

Huawei P9 Lite - arrivano le patch di sicurezza di febbraio 2018 : cosa cambia : Per il momento è affar dei no brand, ma l’ultimo aggiornamento per i Huawei P9 Lite attivi nel nostro paese raggiungerà presto anche […] L'articolo Huawei P9 Lite, arrivano le patch di sicurezza di febbraio 2018: cosa cambia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Scopriamo la possibile line up di smartphone Huawei e Honor per il 2018 : Sembra che anche la serie Mate di Huawei sia destinata ad affrontare un grosso balzo in avanti, passando dal numero 10 dello scorso anno al numero 20 del 2018, seguendo l'esempio della serie P. L'articolo Scopriamo la possibile line up di smartphone Huawei e Honor per il 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei Y5 Lite (2018) sarà il primo smartphone Android Oreo (Go Edition) del produttore cinese : Huawei Y5 Lite (2018) sarà il promo smartphone del produttore cinese ad utilizzare Android Oreo (Go Edition). Ancora una volta l'anticipazione arriva da un firmware disponibile in anteprima grazie a @FunkyHuawei. L'articolo Huawei Y5 Lite (2018) sarà il primo smartphone Android Oreo (Go Edition) del produttore cinese è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.